Pelosi wil Trump niet afzetten, maar hem na 2020 vervolgen: ‘Ik wil hem in de gevangenis zien’

Huis-voorzitter Nancy Pelosi dinsdag tijdens een persconferentie in parlement. Beeld EPA

‘Ik wil niet zien dat hij wordt afgezet, ik wil hem in de gevangenis zien’, zou Pelosi volgens diverse bronnen van Politico hebben gezegd in een overleg woensdag met belangrijke Democraten. De voorzitter van het Huis van Afgevaardigden werd toen opnieuw onder druk gezet, voor de zoveelste keer in de afgelopen weken, om een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden om Trump in te zetten.

Pelosi zou haar pikante uitspraak hebben gedaan nadat de voorzitter van de Justitie-commissie van het Huis van Afgevaardigden, Jerry Nadler, haar had gevraagd in te stemmen met zo’n impeachment-onderzoek. Bij het gesprek achter gesloten deuren waren ook andere commissie-voorzitters aanwezig die, net als Nadler, de handel en wandel van Trump onder de loep nemen. Samen met haar bondgenoten wees Pelosi Nadlers verzoek van de hand, voor de tweede keer in korte tijd.

Pelosi staat op het standpunt dat Trump tot de presidentsverkiezingen van volgend jaar flink het vuur aan de schenen moet worden gelegd en daarna strafrechtelijk moet worden aangepakt. Haar strategie is erop gericht om Trump in 2020 in de stemlokalen te verslaan en vervolgens te bezien of de oud-president kan worden aangeklaagd.

House Democrats, fresh off a Republican victory against them (in Federal Court) on the Wall, keep asking people to come and testify regarding the No Collusion Witch Hunt. They are very unhappy with the Mueller Report, especially with his corrective letter, & now want a Do Over! Donald J. Trump

Meerderheid kiezers tegen

De diverse onderzoeken in het Huis, betoogt Pelosi, moeten de basis vormen voor de vervolging van Trump na de verkiezingen. Een zittende president kan volgens een richtlijn van het ministerie van Justitie immers niet strafrechtelijk worden vervolgd. Maar dat ligt anders wanneer Trump niet wordt herkozen.

Want dan kan de president worden aangeklaagd voor belemmering van de rechtsgang in het Rusland-onderzoek én voor het betalen van zwijggeld aan pornoactrice Stormy Daniels. Voor een afzettingsprocedure in het parlement vindt Pelosi het nu te vroeg, anders dan veel nieuwe, meer progressieve Democratische Congresleden.

Pelosi benadrukt keer op keer dat er de meeste kiezers op dit moment niets voelen voor impeachment, zoals steeds weer uit peilingen blijkt. En zonder steun van de Republikeinen in het Congres zal een afzettingspoging in haar ogen ook op niets uitlopen. Pelosi is verder bang dat impeachment de aandacht zal afleiden van de Democratische plannen en het land verder zal verdelen. Pelosi: ‘Dat is het niet waard.’

De Democraten vrezen dat als Nadler en gelijkgestemde collega’s hun zin krijgen en er een afzettingsprocedure wordt gestart, dit alleen maar meer Republikeinse en onafhankelijke kiezers in het Trump-kamp zal drijven. Bij een nek-aan-nekrace kan dat ertoe leiden dat de president in kantelstaten zoals Florida weer aan het langste eind trekt. ‘Het is klaar’, roept Trump voortdurend over het onderzoek naar de Rusland-connectie door Robert Mueller. Zijn boodschap aan de Democraten: jullie hebben verloren, wen er maar aan.

President Trump donderdag bij de herdenking van D-Day. Ook op reis in Europa blijft hij de Democraten aanvallen vanwege hun roep om hem af te zetten. Beeld REUTERS

Slechte verliezers

Zeker als de economie goed blijft draaien, lopen de Democraten bij een impeachmentprocedure het risico dat ze als slechte verliezers te boek komen te staan. Uit een CNN-peiling donderdag bleek dat een meerderheid van de Amerikanen, 54 procent, er al van uitgaat dat Trump volgend jaar wordt herkozen, mede vanwege de economische groei en de lage werkloosheid.

Zo’n zeventig procent van de ondervraagden vindt dat het prima gaat met de economie. Dit zijn klinkende cijfers voor een president die zijn herverkiezing veilig wil stellen. Moeten de Democraten, terwijl straks om elke stem moet worden gevochten, kiezers tegen zich in het harnas jagen door Trump te proberen te beschadigen met een afzetting? Wetende ook dat impeachment uiteindelijk zal doodlopen in de Senaat, waar de Republikeinen de dienst uitmaken.

Verspilde moeite, aldus hoogleraar economie Brad Schiller van de American University in een opiniestuk in The Los Angeles Times. ‘Of je hem nu mag of niet, Trump heeft bewezen een Teflon-president te zijn’, betoogt Schiller. Oftewel: een president aan wie schandalen niet blijven kleven. Net als Ronald Reagan, die ook werd geminacht door de Democraten maar toch werd herkozen.