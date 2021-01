Pelosi raadpleegt hoogste militair om ‘losgeslagen’ Trump te beteugelen

Nancy Pelosi noemde Trump eerder al een ‘enorm gevaarlijk persoon die een gewapende opstand tegen ons land heeft aangewakkerd’. Beeld AFP

Pelosi maakt dit vrijdag bekend voordat de Democraten in het Congres in conclaaf gingen over een mogelijk tweede afzettingsprocedure tegen Trump. Een ongekende stap naar aanleiding van de gewelddadige bestorming van het Capitool woensdag door boze Trump-aanhangers die door de president waren opgestookt met retoriek over onbewezen verkiezingsfraude, met vijf doden en grote schade tot gevolg.

Elke Amerikaanse president heeft 24 uur per dag toegang tot de geheime codes voor het ontketenen van een kernaanval, maar tot nu toe heeft geen enkele militair of veiligheidsadviseur openlijk zijn zorg uitgesproken over de mentale staat van Trump. Milleys kantoor liet vrijdag alleen weten dat de generaal Pelosi te woord had gestaan en dat hij haar vragen had beantwoord.

In een brief aan haar collega’s in het Congres noemde Pelosi de situatie vrijdag niettemin kritiek. Ze riep hen op er alles aan te doen om het Amerikaanse volk te beschermen ‘tegen zijn (Trumps) onevenwichtige aanval op ons land en onze democratie’. Pelosi noemde Trump eerder al een ‘enorm gevaarlijk persoon die een gewapende opstand tegen ons land heeft aangewakkerd’.

Impeachment-procedure

De Democraten in het Congres werken aan een impeachment-procedure om Trump wegens ongeschiktheid op de valreep nog uit zijn ambt te zetten. Maandag kan het Huis zich hier al over uitspreken, al heeft de Senaat het laatste woord. De Democraten zetten het plan door tenzij Trumps ministers besluiten hem zelf af te zetten op basis van het 25ste Amendement, waarna vice-president Mike Pence tijdelijk zou optreden als president.

Sommige Republikeinen staan welwillend tegenover een impeachment. Senator Ben Sasse van Nebraska zei vrijdag dat hij zeker zou overwegen zo’n procedure te steunen. Maar weinigen in Washington geloven dat de Democraten de vereiste tweederdemeerderheid in de Senaat krijgen om de impeachment erdoor te slepen, nog afgezien van de beperkte tijd tot 20 januari. De Republikeinen stemden de door de Democraten aangespannen eerste impeachment-procedure tegen Trump (vanwege het Oekraïne-onderzoek) vorig jaar ook af.

Kritische ministers

De kansen dat de ministers in Trumps eigen regering het 25ste Amendement in werking zetten, lijken ook niet groot. Vice-president Pence noch andere leden van het kabinet lieten zich afgelopen dagen uit over de mogelijkheid om Trump langs die route af te zetten. Volgens bronnen rond het Witte Huis zouden sommigen er wel oren naar hebben, maar het opstappen van twee van de kritische ministers (Elaine Chao van Transport en Betsy DeVos van Onderwijs) maakt de vereiste meerderheid nog moeilijker haalbaar.

Aankomend president Joe Biden committeert zich overigens niet aan de pogingen van zijn partijgenoten in het Congres om Trump per direct weg te krijgen. Volgens een woordvoerder van Biden heeft hij al zijn aandacht gericht op het begin van zijn presidentschap vanaf 20 januari en de uitdagingen van de coronapandemie, ‘en zal hij het aan vicepresident Pence, het kabinet en het Congres laten om te doen wat zij nodig achten.’

Trump zal 20 januari niet aanwezig zijn bij Bidens inauguratie, liet hij vrijdag via Twitter weten. Vice-president Pence is er wel. Het is zeer ongebruikelijk dat een president de beëdiging van zijn opvolger niet bijwoont. Zijn aanwezigheid geldt als een symbool van een soepele, vreedzame overdracht van de macht.

Biden zelf zei het prima te vinden dat Trump verstek laat gaan. ‘Dit is een van de weinige zaken waar wij het over eens zijn’, aldus Biden. ‘Het is goed dat hij niet komt. Hij was een aanfluiting voor het land.’