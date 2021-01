Pelosi nipt herkozen als voorzitter van het Huis van Afgevaardigden

Nancy Pelosi tijdens de stemmingen over het voorzitterschap van het Huis van Afgevaardigden. Beeld EPA

De volksvertegenwoordiger zetelt al meer dan 34 jaar in het Congres en is al zeventien jaar de facto partijleider.

Sinds de verkiezingen van november hebben de Democraten nog steeds een meerderheid in het Huis van Afgevaardigden, maar deze is wel iets kleiner. Na dinsdag wordt ook de verhouding in de Senaat duidelijk - en dus de slagkracht van aankomend president Joe Biden. In Georgia staan de laatste twee van de in totaal 100 Senaatszetels op het spel. Als de Republikeinen er één winnen, behoudt deze partij haar meerderheid in de Senaat.