Peiling Ruslands populairste sportsite: ‘Dopingstraf is terecht’

De site Sports.ru: 'Nu weet de hele wereld het zeker: de Russische sport is een grote oplichterij. En dat is de waarheid.’

Open Ruslands populairste sportsite en het lijkt wel alsof Russen voorstander zijn van de dreigende, vier jaar lange dopingstraf voor hun land.

‘Een absoluut terechte straf’, leest een reactie met tweeduizend likes.

‘Vier jaar uitsluiting is niet genoeg. Minstens acht zou beter zijn’, schrijft een andere sportfan.

Sports.ru is de meest vrije sportsite van Rusland. Hier lees je feiten en meningen die niet door de censor komen bij de meeste andere sportsites – die staan grotendeels onder controle van de regering. Met 15 miljoen bezoekers per maand en levendige discussieforums is Sports.ru de kantine om binnen te lopen voor een indruk van de stemming onder Ruslands sportfans.

Gesprek van de week is de dreigende dopingstraf die nog zwaarder is dan de straffen die Rusland de afgelopen jaren al opgelegd kreeg. Een onderzoekscommissie van antidopingautoriteit Wada wil dat Rusland vier jaar uitgesloten wordt van wereldkampioenschappen en Olympische Spelen. Dan mist Rusland Tokio 2020 (Zomerspelen) én Beijing 2022 (Winterspelen), na de al zeer beperkte deelname aan Rio 2016 en uitsluiting van Pyeongchang 2018. Als het Wada op 9 december instemt met de eisen – en die kans is groot – dan mogen Russen alleen meedoen onder neutrale vlag en pas nadat ze hebben aangetoond nooit doping te hebben gebruikt.

Nog eens vier jaar zonder vlag en volkslied. En toch die instemming op Sports.ru.

Terwijl de Russische autoriteiten hun handen voor de zoveelste keer in onschuld wassen, vinden de bezoekers van Ruslands online sportkroeg de beschuldiging van het Wada geloofwaardig: na de eerdere ontdekking van een uitgebreid staatsdopingprogramma is er nu opnieuw door de autoriteiten geknoeid met databases van urine- en bloedmonsters bij het Russische dopinglaboratorium. In een peiling onder 50 duizend bezoekers van Sports.ru houdt 74 procent ‘onze ambtenaren’ verantwoordelijk. Slechts 18 procent is het eens met de Russische autoriteiten dat het Wada anti-Russische politiek bedrijft. Bijna niemand (8 procent) houdt de sporters verantwoordelijk.

Opiniepeiling op de website sports.ru: ‘Rusland kan een zware dopingstraf krijgen. Wie is schuldig?’ Van de 49290 antwoorden stemt een ruime meerderheid op ‘Onze ambtenaren’ (74%), gevolgd door ‘Antidopingautoriteit Wada’ (18%) en ‘De sporters’ (8%).

Opschonen

‘Ik hoop dat deze straf onze sport zal opschonen, al kan het eigenlijk alleen nog maar erger worden met de genieën die alle macht in handen hebben bij ons’, luidt de reactie met de meeste likes. Anderen herinneren aan de mysterieuze dood van twee Russische antidopingchefs. Er worden grappen gemaakt over de alternatieve Olympische Spelen die de Russische overheid mogelijk gaat organiseren met ‘meisjes in kokosjniki’ (traditionele Russische haardracht).

Het groeiende wantrouwen van de Russen in hun volksvertegenwoordigers is pijnlijk zichtbaar op Sports.ru. ‘Ik schaam me voor mijn land’, schrijft Semkah. ‘Waarom ben ik in dit land geboren’, aldus Yanger92.

President Vladimir Poetin wordt verantwoordelijk gehouden voor de dreigende straf. ‘Vladimir Vladimirovitsj, dank u wel voor al uw moeite’, klinkt het sarcastisch.

Sports.ru is een voorbeeld van online media die in Rusland in razend tempo kijkers wegtrekken van de staats-tv. Een van de medeoprichters van de site, Joeri Doed, heeft ruim 6 miljoen volgers op Youtube. Hij uit regelmatig kritiek op de autoriteiten en riep Russen afgelopen zomer op om te demonstreren tegen de regering.

De blamage voor de Russische sport is zo groot aan het worden dat zelfs bij traditionele sportsites geknarsetand is te horen over de eigen autoriteiten. ‘Rusland heeft helemaal niets geleerd’, schrijft sportjournalist Andrej Sjitichin op Championat.com, de grootste concurrent van Sports.ru en in handen van een staatsbank. ‘Nu zullen de straffen nog zwaarder zijn.’