Peiling: ruim eenderde van piloten zou nu niet meer kiezen voor carrière in cockpit

De crisis waarin de pandemie de luchtvaartsector heeft gestort, trekt een zware wissel op de beroepsgroep. Van de ondervraagde piloten zit 30 procent op de bank. 17 procent is met onbetaald verlof gestuurd. 10 procent heeft ander werk gevonden. 82 procent vreest zijn baan te verliezen, als de crisis nog langer voortduurt.

De piloten zijn somberder over hun toekomstperspectieven dan in 2019, constateren het Britse wervingsbureau Goose en Engelse vaktijdschrift Flight Global, die de enquête gezamenlijk uitvoerden. In dat jaar ging het er ook al ruw aan toe, met de teloorgang van grote luchtvaartmaatschappijen als Flybmi en Thomas Cook in het Verenigd Koninkrijk, Germania in Duitsland en Wow Air in IJsland.

Voor sommige piloten zit het wel erg tegen. Een van de ondervraagden zegt al vier keer zijn baan te zijn kwijtgeraakt sinds de coronacrisis uitbrak. Een ander was een gezagvoerder die lange tijd piloten opleidde voor touroperator Thomas Cook. ‘Ik werd in september 2019 ontslagen. Daarna kon ik als gezagvoerder aan de slag bij Flybe, maar werd ik opnieuw afgevloeid in maart 2020 (toen Flybe failliet ging, red.). Ik geloof niet dat ik op mijn 61ste nog aan de bak kom als piloot.’

Ontslaggolf

Volgens de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) bevestigt de enquête de onrust die ook onder veel piloten in Nederland leeft. De ontslaggolf in de luchtvaart trof in eerste instantie de piloten met een atypisch arbeidscontract, zoals zzp’ers. ‘Ook bij de grote traditionele luchtvaartmaatschappijen zijn gedwongen ontslagen een feit. Dat veel piloten ander werk overwegen en zoeken is daarmee realiteit.’

De European Cockpit Association (ECA), een belangenorganisatie voor piloten, meldt dat van de 65 duizend piloten die voor de crisis in Europa vlogen er inmiddels 18 duizend hun baan zijn verloren of die dreigen kwijt te raken. Bij KLM staan 400 banen in de cockpit op het spel, aldus de ECA. Vorig jaar zomer zouden 77 gezagvoerders en copiloten hebben getekend voor een vrijwillige vertrekregeling. Bij de luchtvaartmaatschappij werkten toen nog 2.700 piloten.

Vliegscholen

De vliegscholen nemen intussen nog steeds leerlingen aan, constateert de VNV. ‘De verwachting is dat de vraag naar piloten na de coronacrisis weer zal toenemen.’ Dat is over twee tot drie jaar, denkt een kleine meerderheid van de ondervraagden in de peiling. De VNV vreest dat afgestudeerde piloten nog grotere schulden moeten maken dan zal al hebben (gemiddeld 120 duizend euro) om hun brevet te kunnen behouden. Zij moeten vlieguren maken. Sommige luchtvaartmaatschappijen bieden die mogelijkheid – tegen betaling.