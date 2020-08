Peiling: ‘Er is nog geen tweede golf, dat is bangmakerij, maar we moeten wel opletten’

Hoogleraar virologie Louis Kroes (LUMC). Beeld Marc de Haan

Hoogleraar virologie Louis Kroes (LUMC):

‘Onze inspanningen zijn er niet op gericht om het virus te verslaan maar om overbelasting van de zorg te voorkomen. Dát is altijd de graadmeter van het beleid geweest. Kijk dan nu eens naar de cijfers: we zien veel besmettingen bij jongeren, die worden meestal niet ernstig ziek. De helft van de ziekenhuizen heeft de afgelopen week één patiënt opgenomen, dat lijkt me geen reden voor paniek.’

Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg:

‘Verdeeld over de hele maand juli schommelt het aantal covid-patiënten in de ziekenhuizen tussen de 80 en 120, per ziekenhuis liggen er minder dan twee. Het is zorgelijk dat het aantal besmettingen is verdubbeld maar in de ziekenhuizen gaan er nog geen alarmbellen af. Ter vergelijking: in de maand april hadden we 4000 opnames, waarvan een derde op de ic’s. Als het aantal besmettingen verder blijft stijgen, zullen we dat gaan terugzien in de ziekenhuizen maar voorlopig kunnen we een stijging aan. De opnames zijn alleen niet zo netjes verdeeld, er is een concentratie rond Amsterdam en Rotterdam.’

Ernst Kuipers, voorzitter Landelijk Netwerk Acute Zorg Beeld ANP

Jean-Luc Murk, arts-microbioloog in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg:

‘Onze regio is inderdaad geen brandhaard meer. Afgelopen maandag telden we in de tien Brabantse ziekenhuizen 15 opnames waarvan 5 op de ic. Dat er nu meer besmettingen komen, hadden we verwacht, nu de teugels wat losser worden. Zorgelijk is dat nog niet.’

Beter voorbereid

Kuipers: ‘De ziekenhuizen zijn nu ook beter voorbereid. We zijn de ic’s aan het uitbreiden. We hebben meer kennis over het ziektebeeld, we weten bijvoorbeeld dat patiënten risico lopen op trombose en kunnen proberen dat te voorkomen. Op de ic zetten we tegenwoordig het medicijn dexamethason in, waarmee in Groot-Brittannië zulke goede resultaten zijn geboekt. En we kunnen een betere inschatting maken wie baat hebben bij een ic-opname. Dit voorjaar lagen covid-patiënten gemiddeld 19 dagen op de ic, als het lukt om daar 5 dagen vanaf te halen, hebben we een kwart minder bedden nodig.’

Jean-Luc Murk, arts-microbioloog in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. Beeld BD / Marieke van der Voort

Murk: ‘Ik ben niet bang dat we weer in de situatie van maart terecht komen, maar ik zie wel een trend en die moeten we keren. Je kunt heel hard naar de afgrond rijden of heel langzaam maar zolang de koers niet verandert, val je de diepte in. Deze periode geeft tijd om na te denken of we op de goede weg zitten en of we moeten ingrijpen.’

Kroes: ‘Ik hoop alleen niet dat er donderdag op de persconferentie onder druk van de publieke opinie krachtige maatregelen worden afgekondigd. Laten we vertrouwen op het beleid dat we nu voeren. Straks belanden we in een spiraal van steeds strenger en chaotischer beleid, een beetje wat er nu in België gebeurt.’

Geen reden voor paniek

Kuipers: ‘Het is prettig dat het aantal besmettingen zo laag is en de maatschappij toch door kan draaien. En helemaal naar nul krijgen we het niet. We moeten er nu voor zorgen dat het aantal opnames laag blijft, en we niet met een vol ziekenhuis de herfst ingaan. We gaan er immers van uit dat we in het najaar een piek aan besmettingen zullen zien. Of dat zo is, weten we trouwens niet zeker, we kennen het virus nog niet eens een jaar.’

Kroes: ‘Dat wordt op de persconferentie nog een lastige boodschap. Het virus circuleert en dat gebeurt in een hogere mate dan we voor deze zomer hadden verwacht. Dus we moeten opletten, mensen aanspreken op hun gedrag, maar voor een veel strenger beleid zie ik nog geen grond. En van een tweede golf is echt nog geen sprake, dat is bangmakerij die niet is gebaseerd op de feiten.’

Murk: ‘Jongeren worden weinig ziek, daar hebben de ziekenhuizen niet veel last van, maar die emmer gaat een keer overstromen. We moeten voorkomen dat het virus overslaat op kwetsbare groepen.’

Kuipers: ‘De boodschap moet zijn: totdat we een vaccin hebben moeten we iedereen op de huid zitten om zich te laten testen. Jongeren zoeken ook hun opa en oma op en ze staan in de rij bij de bakker.’

Kroes: ‘Want er kan nu nog geen reden zijn voor paniek, we willen ook niet dat het aantal besmettingen elke week verdubbelt. Misschien speelde het slechte weer van de afgelopen weken een rol. Daardoor zijn feestjes noodgedwongen binnen gehouden. Nu het warm wordt, kan iedereen naar buiten en dat scheelt in het besmettingsrisico.’