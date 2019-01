Peiling: ‘Een op de 20 Britten ontkent de Holocaust’

In het kader van de jaarlijkse herdenkingsdag die deze zondag plaatsvindt, is een enquête gehouden, waarover de Britse krant The Guardian bericht. Ongeveer de helft van de ondervraagden heeft geen weet van het totale aantal Joden dat in concentratiekampen is omgekomen. Een op de vijf Britten schat het aantal vermoorde Joden op minder dan twee miljoen, terwijl zo’n zes miljoen Joden tijdens de Holocaust zijn omgekomen.

De uitkomsten van het onderzoek wijken niet veel af van een peiling in zeven Europese landen van november vorig jaar. Daarin zei één op de drie mensen niet of nauwelijks kennis te hebben van de Holocaust, en een gemiddelde van 5 procent beweerde er nog nooit van te hebben gehoord. In Frankrijk was dat percentage zelfs 20 procent onder jonge mensen tussen de 18 en 34 jaar.

Belang van onderwijs

In het recente Britse onderzoek zegt 83 procent het wel belangrijk te vinden om van de Holocaust af te weten. En driekwart van de ondervraagden vindt dat meer gedaan moet worden om mensen daarin te onderwijzen.

Educatie is van essentieel belang in de strijd tegen die onwetendheid en haat, zegt Karen Pollock van de Holocaust Educational Trust in de kant. ‘Iedereen die de Holocaust ter discussie stelt is er één te veel.’

Steven Frank, één van de slechts 93 kinderen die het kamp Theresienstadt overleefde, noemt de cijfers ‘enorm verontrustend’. ‘Mensen hebben geen idee wat er tijdens de Holocaust is gebeurd en daarom vind ik het zo belangrijk om mijn verhaal te blijven vertellen’, aldus Frank in The Guardian.

‘Tijdens één van die bijeenkomsten werd de Holocaust gewoon glashard door een van de deelnemers ontkend. De enige manier om tegen dit soort antisemitisme te vechten is door het vertellen van de waarheid, wat ik heb gezien en meegemaakt. Als we het verleden negeren, dan vrees ik dat de geschiedenis zich zal herhalen.’

Zondag wordt in het centrum van Londen stilgestaan bij de Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog. Politici, religieuze leiders en overlevenden zijn bij de herdenking aanwezig.