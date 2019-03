Dat bevestigt Edwin Wagensveld, voorman van Pegida Nederland. ‘Dit is een actie van ons geweest en er komen er meer.’

Volgens Abdelhamid Taheri, bestuursvoorzitter van Stichting As Soennah, waren er tientallen gelovigen in de moskee aanwezig voor het ochtendgebed, toen het spandoek en de etalagepop omstreeks kwart over vijf werden geplaatst. Op het spandoek stond de tekst ‘Profeet Mohammed kinderneuker’.

‘Dit is geen aanval op de As Soennah-moskee’, aldus Taherie, ‘maar een aanval op de hele moslimgemeenschap’. De bestuursvoorzitter gaat morgen ‘waarschijnlijk’ aangifte doen. ‘Het is frustrerend, want ik heb al vaker aangifte gedaan en daar is niets uitgekomen.’

Volgens Wagensveld heeft Pegida niets strafbaars gedaan. ‘Het spandoek is niet bevestigd aan de moskee, het stond gewoon op openbare grond. Dit is een vreedzaam protest.’ Het is de anti-islambeweging om verschillende dingen te doen. ‘Het is een protest tegen de islam, maar het gaat ons ook om de geschorste docent in Hoofddorp.’ De techniekinstructeur werd onlangs geschorst omdat hij volgens leerlingen de profeet Mohammed een pedofiel had genoemd.

Wagensveld zegt net zolang met dit soort acties door te gaan tot Pegida mag protesteren voor een moskee in Den Haag. Burgemeester Pauline Krikke stond deze demonstraties meermaals niet toe en kreeg daarin gelijk van de rechter.

Burgemeester Krikke laat weten dat ze ‘met afschuw’ kennis heeft genomen van het plaatsen van het spandoek. ‘In Den Haag hebben we het recht met elkaar van mening te verschillen, maar wel binnen de kaders van de wet en met respect voor elkaars denkbeelden, zonder dat we elkaar daarbij onnodig kwetsen en pijn doen’, aldus de burgemeester in een verklaring. Op het dreigement van Pegida om net zo lang door te gaan met dit soort acties tot een demonstratie voor een moskee wordt toegestaan, wil Krikke niet ingaan.

De politie heeft contact gehad met Stichting As Soenah over het incident en onderzoekt de zaak. Het is niet de eerste keer dat de moskee doelwit is van een protest. In november vorig jaar hing de extreem-rechtse groepering Identitair Verzet ook een spandoek op bij de moskee.

De As Soennah-moskee is omstreden. Begin vorig jaar berichtten NRC Handelsblad en Nieuwsuur dat de salafistische moskee geld ontvangt van een Koeweitse liefdadigheidsinstelling die in verband wordt gebracht met terrorisme. Voorzitter Taheri ontkent dit.

In november deed vrouwenrechtenorganisatie Femmes for Freedom (FFF) aangifte tegen de Haagse moskee wegens aanzetten tot geweld. In een online cursus die het gebedshuis voor de zomer aanbood, beval een ultraorthodoxe gastimam in het Nederlands vrouwenbesnijdenis aan. Volgens Taheri heeft de moskee al in 2009 kenbaar gemaakt niet achter vrouwenbesnijdenis te staan. Na de ophef over de online cursus is ‘in een aantal verklaringen krachtig afstand genomen’ van de praktijk, zei Taheri destijds tegen de Volkskrant.