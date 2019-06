Pegida mag toch weer demonstreren in Eindhoven, maar niet bij de moskee

Een vorige Pegida-demonstratie op 26 mei leidde tot rellen door tegendemonstranten en relschoppers. Daarop besloot Jorritsma meerdere demonstratieaanvragen van de antimoslimbetogers maar niet te honoreren, uit vrees voor nieuwe rellen door tegendemonstranten en anderen. ‘Ik heb het grondrecht van demonstratie hoog in het vaandel staan. Maar ik moet ook de sociaal-maatschappelijke afweging maken welke risico’s dat met zich meebrengt voor de veiligheid van onze bewoners’, zei de burgemeester vorige week in de Volkskrant.

Allemaal smoesjes, meende Pegida-voorman Edwin Wagensveld, die alweer een volgende demonstratieaanvraag aankondigde. ‘We gaan zien welke smoes dan gaat komen’, zei hij uitdagend. ‘Weer een burgemeester die de rechtstaat niet kan handhaven wanneer je kritiek hebt op de islam.’ Verschillende politieke partijen in Eindhoven reageerden geïrriteerd op het ‘treiteren’ en ‘provoceren’ van de anti-islambeweging.

Met zijn besluit één demonstratie op 19 juni toe te staan reageerde burgemeester Jorritsma op drie aanvragen van Pegida voor demonstraties op 11, 12, 13 juni. ‘De aanvragen waren allemaal identiek, alleen de datum verschilde’, aldus zijn woordvoerder. Vervolgens trad de gemeente afgelopen weekend in overleg met Pegida. Op basis van de Wet openbare manifestaties mag de burgemeester wijzigingen aanbrengen in datum, tijd en locatie van aangekondigde demonstraties.

Overeenstemming

‘Over het omzetten van de drie data in één datum en het aanwijzen van een andere locatie is met Pegida overeenstemming bereikt, behalve op het punt van de locatie’, aldus de woordvoerder. ‘Pegida houdt vast aan de wens om nabij een moskee te demonstreren. Dat wil de burgemeester niet honoreren. Volgens de driehoek (burgemeester, politie en justitie, red.) is de kans op wanordelijkheden kleiner als een demonstratie van Pegida niet bij een moskee wordt gehouden.’

Pegida kwam later op de dag met een reactie: de beweging ziet een demonstratie op 19 juni op het Stadhuisplein niet zitten. ‘Ik heb geen aanvraag gedaan voor de 19de’, zei Pegida-leider Wagensveld tegen Omroep Brabant. Hij spreekt van ‘een lachertje’. Wagensveld: ‘Wij willen bij een moskee demonstreren, niet bij een stadhuis. Het plein daar is bovendien een grote bouwput, daar gaan we niet staan.’

In plaats daarvan wil Pegida komende zaterdag demonstratief gaan flyeren voor de moskee. Daarmee lijkt het kat-en-muisspel tussen gemeente en anti-islambeweging te worden voortgezet. De gemeente kon nog niet zeggen hoe ze op deze nieuwe zet van Pegida zal reageren.

Een maand geleden, bij het begin van de ramadan, besloot de anti-islambeweging op het allerlaatste moment niet te gaan demonstreren voor de Al Fourqaan-moskee. Volgens Pegida-voorman Wagensveld was het demonstratiegebied voor de moskee zozeer afgeschermd met zwarte omheining dat demonstreren geen zin meer had. ‘We gaan niet als apen in een kooi staan’, schamperde hij.

Dinsdag kwam bij de gemeente wel een nieuwe aanvraag voor een demonstratie op 14 juni binnen. Dat was voordat de beschikking over het toestaan van de demo op 19 juni de deur was uitgegaan, vertelt de gemeentelijke woordvoerder. ‘Ook deze vierde demonstratieaanvraag voor deze week nemen we mee in de omzetting voor één demonstratie volgende week’, zegt hij.

A-locatie

Burgemeester Jorritsma noemt het Stadhuisplein, waar traditioneel de landskampioenschappen van PSV worden gevierd, een A-locatie voor demonstranten. Het plein biedt tevens ruimte aan tegendemonstranten en is voor de politie een beter beheersbare locatie.

‘Pegida kan daar voor het oog en oor van iedereen haar mening laten horen, vlak voor de deur van het stadhuis, waar het stadsbestuur huist’, aldus Jorritsma. ‘En belangrijk voor mij: het plein ligt niet in een woonwijk. Het beperkt daarmee het risico dat bewoners slachtoffer worden van ongeregeldheden, zoals op 26 mei het geval was.’

De burgemeester kreeg vorige week nog kritiek van de Nationale Ombudsman en andere deskundigen dat hij te makkelijk demonstraties verbood uit vrees voor verstoring van de openbare orde. ‘De burgemeester heeft het demonstratierecht hoog in het vaandel staan’, aldus zijn woordvoerder. ‘Met dit besluit probeert hij de impact voor de stad beheersbaar te houden.’

De islamitische organisatie Oemmah Nederland heeft al aangekondigd een tegendemonstratie te houden wanneer Pegida in Eindhoven mag demonstreren.