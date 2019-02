Pechtold naar kunstcommissie: het kabinet koestert de banencarrousel

Goedemiddag,

Terwijl het kabinet een nieuwe parttime betrekking vond voor Alexander Pechtold, keerde Forum voor Democratie terug naar het Nexit-standpunt en overleefde minister Schouten de zoveelste motie van wantrouwen.

Erg gevoelig toont het Binnenhof zich nog altijd niet voor de aanhoudende kritiek dat de benoemingencarrousel een te gesloten circuit is waarop slechts enkele politieke partijen elkaar de functies toespelen. Op dat circuit kon het gebeuren dat een afgedankte minister als Uri Rosenthal door zijn partijgenoten binnen de kortste keren werd volgehangen met lucratieve bijbaantjes, opdat hij zich niet thuis hoefde te vervelen. Op datzelfde circuit kon een gevallen staatssecretaris als Fred Teeven voorsorteren als kandidaat voor de Raad van State, totdat de maatschappelijke verontwaardiging te groot werd.

Vandaag voegt voormalig D66-leider Pechtold zich in de lange rij voorbeelden van vertrokken politici ‘voor wie goed wordt gezorgd’. Vier maanden na zijn afscheid van de Kamer gaat hij een speciale commissie van de Raad voor Cultuur leiden die zich buigt over de bescherming van waardevol cultureel erfgoed in particulier Nederlands bezit. Die commissie is onder meer bedoeld om voortaan te voorkomen dat prinsessen hun kunstcollectie in de aanbieding gooien op buitenlandse veilingen.

Dat doet kunstliefhebber Pechtold op speciaal verzoek van zijn partijgenoot, minister Van Engelshoven van Cultuur - de vrouw die hij als ‘vertrouweling’ beschouwt en met wie hij jarenlang de dagelijkse leiding van zijn partij in handen had.

Een woordvoerder van het ministerie benadrukt dat dit aspect er niet toe doet voor de minister. Pechtold is in haar ogen eenvoudigweg de juiste man op de juiste plek. ‘Hij is kunsthistoricus. Hij is veilingmeester geweest. Hij was wethouder cultuur en in de Tweede Kamer woordvoerder cultuur. En het is in zo'n commissie handig als iemand de bestuurlijke wegen kent.’

Het voorzitterschap neemt één dag per week in beslag. Het honorarium is niet bekend gemaakt, maar komt volgens het ministerie ‘overeen met de richtlijnen van de Raad voor Cultuur’. Het zal worden ingehouden op Pechtolds wachtgeld.

Forum wil toch Nexit

Even dreigde er onduidelijkheid te bestaan over het EU-standpunt van Forum voor Democratie, nadat Eerste Kamer-lijsttrekker Henk Otten er zondag op tv vaag over was. Hij wil ‘helemaal niet per se’ uit de EU, maar ‘terug naar de EEG’.

Onzin, liet partijleider Baudet vandaag weten in de Tweede Kamer. ‘Ik ben ideologisch tegen de EU, tegen de interne markt, tegen de open grenzen, tegen de euro, tegen het hele ding. Dat staat in ons verkiezingsprogramma en is al jaren onze lijn.’ Baudet gaat ervan uit dat Otten zijn lijn onderschrijft.

Roerganger Baudet corrigeert partijgenoot: Forum wil juist wél chaos, verdeeldheid, conflict, armoede, onveiligheid en onmacht. #brexit #nexit https://t.co/7TZR66W0Lw Rob Jetten

Azarkan met de schrik vrij

Aan de andere kant van het politieke spectrum kan Denk-Kamerlid Farid Azarkan opgelucht ademhalen: hij wordt niet vervolgd voor het plaatsen van een banner op internet die suggereerde dat PVV-leider Wilders van plan was om Nederland na de verkiezingen van 2017 te ‘zuiveren'. Wilders deed aangifte van onder meer belediging, maar het OM zegt niet voldoende bewijs te hebben dat Azarkan inderdaad achter het plan zat.

De inflatie van het wantrouwen

Hoe vaak kan een oppositiepartij het vertrouwen in het kabinet opzeggen? Na het debacle met de pulsvisserij kreeg minister Schouten vandaag de zestiende motie van wantrouwen in deze kabinetsperiode voor de kiezen, waarmee het gemiddelde voor dit kabinet nu op één per maand ligt. Weer kreeg de PVV-motie vandaag onvoldoende steun. Forum voor Democratie probeerde het nog met een noviteit - een ‘voorwaardelijke’ motie van wantrouwen - maar had ook geen succes. Schouten blijft aan.

Motie van wantrouwen tegen Minister Schouten. Ze heeft onze vissers in de steek gelaten en gefaald.#StemZeWeg #StemPVV pic.twitter.com/fEWW092yuP Geert Wilders

Check de Eerste Kamer

Vanaf nu tot 20 maart zeer bruikbaar voor wie wil weten wat partijen eigenlijk doen in de Eerste Kamer: de Volkskrant Stemchecker. Vergelijk uw politieke opvattingen met het stemgedrag in de Eerste Kamer en kom erachter met welke partij u de meeste overeenkomsten heeft.

Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet en Henk Otten, de lijsttrekker voor de Eerste Kamer van hun partij. Beeld ANP - Bart Maat.

