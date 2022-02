Pechgeneratie protesteert tegen schamele compensatie voor hoge studieschuld

Studenten tijdens een eerder protest tegen het leenstelsel in Den Haag. Beeld ANP

Wie vanaf 2015 begon aan een bachelor- of masteropleiding, kreeg geen maandelijkse gift meer, maar moest lenen. Het kabinet deed dit om geld vrij te maken voor verbetering van het onderwijs en om ‘de slager niet meer op te laten draaien voor studie van de zoon van de advocaat’, zoals Kabinet-Rutte II het verwoordde. Nu wil het nieuwe kabinet er weer vanaf; het stelsel lijkt bij te dragen aan de prestatiedruk en toenemende psychische klachten onder studenten.

De dupe

Eén generatie studenten is de dupe van de ommezwaai. Zij beginnen met een studieschuld van tienduizenden euro’s aan het werkende leven, in tegenstelling tot studenten die vóór 2015 begonnen met studeren of volgend jaar pas starten. Het nieuwe kabinet trekt 1 miljard euro uit om die benadeelde studenten te compenseren. Ze kunnen kiezen uit een studievoucher of een vergoeding van zo’n 1.000 euro. Volgens de studenten een schijntje. Uitwonende studenten uit de leenstelselgeneratie liepen iedere maand bijna 300 euro studiefinanciering mis door de afschaffing van de basisbeurs. Dat komt neer op een bedrag rond de 14 duizend euro na vier jaar studeren.

De nadelen daarvan merken studenten al tijdens hun studie, zegt Ama Boahene, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb): ‘Studenten willen een hoge schuld voorkomen en blijven daarom thuis wonen. Of ze zien af van een uitwisseling naar het buitenland om zo snel mogelijk te beginnen met werken.’

Achterstand op de huizenmarkt

De weerslag voor de benadeelde jaarlagen zal vooral na het afstuderen zichtbaar zijn, verwacht Olaf van Vliet, hoogleraar economie aan de Universiteit Leiden. Een huis kopen - sowieso lastig op de huidige woningmarkt - wordt extra moeilijk met een schuld van tienduizenden euro’s.

Bij de invoering van het leenstelsel beloofde de regering dat de studieschuld niet zou meetellen bij een hypotheekaanvraag. Die belofte kwam het kabinet niet na: hypotheekverstrekkers kunnen nu direct cijfers opvragen bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

‘Starters met een hoge schuld mikken op dezelfde huizen als generatiegenoten die een paar jaar ouder of jonger zijn en veel minder hoefden te lenen’, zegt van Vliet. ‘Wellicht zouden deze studenten er meer bij gebaat zijn als de regels omtrent een hypotheek worden aangepast. Al brengt dat risico’s met zich mee: met een hoge schuld én een hypotheek kun je sneller in de problemen komen.’

Volledige compensatie

Dat ziet ook de LSVb in, daarom pleit de bond voor volledige compensatie van het misgelopen bedrag. Iedere student die gedurende het leenstelsel studeerde moet 14 duizend euro krijgen, het bedrag dat uitwonende studenten in vier jaar studeren aan beurs zouden ontvangen als ze een paar jaar eerder of juist een paar jaar later geboren waren. Dat is het eerlijkst, zegt Boahene. Zo worden ook de studenten gecompenseerd die niet of nauwelijks leenden, maar daardoor bijvoorbeeld langer thuis woonden.’

Minister Robbert Dijkgraaf van Onderwijs zegt de frustratie en zorgen van de studenten goed te begrijpen, maar denkt dat zaken als stress door de pandemie en de moeilijke huizenmarkt ook meespelen. Hij noemt de 1 miljard euro die het kabinet nu beschikbaar stelt ‘een stap in de goede richting’. Volgende week gaat de minister met studenten in gesprek.