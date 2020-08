PBL-rapport zet klimaatbeleid onder druk: verduurzamen eigen huis blijkt niet aantrekkelijk

Een stel bouwt het huis om tot een gasloze woning. Volgens het PBL is dit financieel niet aantrekkelijk op dit moment. Beeld Hollandse Hoogte

De huidige investeringskosten voor verduurzaming zijn zo hoog dat ze zich pas jaren later terugbetalen, volgens het PBL in een maandag verschenen rapport. Het aanschaffen van een warmtepomp of de woning van het gas afsluiten is daarom niet aantrekkelijk voor de portemonnee van huizenbezitters. ‘Niets doen’ is voor huishoudens ‘gewoon een optie’, stelt het PBL.

Het Planbureau rekent voor dat een huishouden met een woning met energielabel D gemiddeld 35 duizend euro kwijt is om de woning energieneutraal te maken. Deze investering levert een maandelijkse besparing van 50 euro aan woonlasten op – het terugverdienen van de investering duurt dus tientallen jaren (in dit specifieke rekenvoorbeeld 58 jaar).

Met het rapport zet het PBL het uitgangspunt van het Klimaatakkoord onder druk dat de maandelijkse woonlasten (energie en hypotheek of huur) niet hoger mogen worden door investeringen voor verduurzaming. Het planbureau stelt dat deze ‘woonlastenneutraliteit’ nu een ‘lastig te realiseren uitgangspunt is voor de energietransitie’.

Volgens het Klimaatakkoord moeten in 2050 alle woningen in Nederland energieneutraal zijn. Maar op basis van de huidige berekeningen van het PBL gaan huizenbezitters een aanzienlijk kleinere bijdrage leveren aan het behalen van deze doelstelling dan waar de overheid op rekent. Nieuw beleid is nodig om de investering voor huiseigenaren toch aantrekkelijk te maken, zoals via extra subsidies. Of de kosten van de investering moeten omlaag, bijvoorbeeld door innovaties of verdere standaardisering voor het verduurzamen van woningen.