PBL: kabinet moet meer dwang toepassen om grondstofverbruik te verlagen

Een medewerker van beddenfabrikant Auping werkt aan recyclebare matrassen in een fabriek in Deventer. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Hoofdconclusie van de jaarlijkse voortgangsrapportage: in vergelijking met een jaar geleden is Nederland eigenlijk geen stap verder gekomen. Het overheidsbeleid richt zich vrijwel uitsluitend op het stimuleren van recycling, maar dat volstaat niet om de circulaire doelen te halen, waarschuwt het PBL. Dwingende maatregelen zijn noodzakelijk. Het PBL noemt een gebruiksverplichting van gerecycled materiaal in producten of de invoering van specifieke milieubelastingen. ‘Milieuschade moet verrekend worden in de prijzen van producten en diensten.’

De overheid moet producenten en consumenten daarnaast verleiden en/of dwingen minder afval te produceren. Dat kan door in te zetten op minder verspilling, minder consumeren en het verlengen van de levensduur van producten. Ook zou de overheid normen moeten stellen aan de repareerbaarheid, suggereert het PBL. Meer onderdelen van producten moeten vervangbaar zijn, zodat de consument niet het hele product hoeft weg te gooien als één onderdeel kapot is.

Omdat veel consumentenproducten uit het buitenland komen, moeten hier internationale afspraken over worden gemaakt. Het regeerakkoord bevat te weinig van zulke concrete beleidsvoornemens om een circulaire economie dichterbij te brengen, stelt het PBL.

Circulaire economie

De nieuwe regeringsploeg heeft, net als de vorige, de mond vol van het streven naar een ‘circulaire economie’. Daarmee bedoelen beleidsmakers een economie die zo min mogelijk energie en schaarse grondstoffen verbruikt. Niet alleen zijn de voorraden van die grondstoffen eindig, ze veroorzaken ook milieuschade zodra ze als restproduct of afval in het milieu belanden. Denk bijvoorbeeld aan de plasticsoep in de oceaan en zware metalen uit weggegooide batterijen die de bodem vervuilen. Het opwekken van energie voor industriële productie leidt tot extra klimaatopwarming.

In het coalitieakkoord neemt het kabinet zich voor dit probleem voortvarend aan te pakken. ‘We maken Nederland klaar voor de toekomst – klimaatneutraal, fossielvrij en circulair’, staat er bijvoorbeeld. Een van de circulaire streefdoelen: ‘de industrie van de toekomst maakt circulaire producten’. Dat zijn producten die zo veel mogelijk van gerecycled materiaal worden gemaakt en weinig restafval opleveren.

Volgens het regeerakkoord komt er daarnaast ‘een ambitieus klimaatdoel voor de circulaire economie’, ‘creëren we randvoorwaarden om de glastuinbouw koploper te laten zijn in energiezuinige, circulaire producten’ en gaat Nederland ‘circulair bouwen’. Ook het innovatiebeleid wordt – zo stelt de coalitie in haar startdocument – toegespitst op de circulaire economie.

Concreet stelt het kabinet zich ten doel het gebruik van primaire grondstoffen (metalen, mineralen en fossiele brandstoffen) voor 2030 te halveren. In 2050 zou de Nederlandse economie volledig circulair moeten zijn, dus helemaal geen afval meer mogen produceren. Dat is een zeer ambitieus streven, want wereldwijd neemt de vraag naar grondstoffen tot nu toe alleen maar toe.

De overheid stelt zichzelf steeds hogere milieuambities, qua klimaat, stikstof, fijnstof en dus ook afval, maar blijft vervolgens in gebreke als het aankomt op het omzetten van loffelijke woorden in ferme daden. Ook wat betreft de circulaire economie moet de keizer zich nog even aankleden, constateert het PBL.