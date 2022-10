PBL: kabinet heeft te hoge verwachtingen van uitkoopregeling boer

Beeld Marcel van den Bergh

Het is ‘nauwelijks voorstelbaar’ dat het kabinet zijn budget voor de uitkoop van veehouders voor 2030 kan besteden. Die conclusie trekt het Planbureau voor de Leefomgeving in een maandag gepubliceerd rapport. Te hoge verwachtingen van het beleid leiden bovendien tot risico’s op ‘ondoelmatige bestedingen’ van het geld en ‘spanningen tussen overheid en burger’, waarschuwen de onderzoekers.

Patstelling

Het PBL trekt die stevige conclusie op basis van een analyse van 25 jaar beëindigingsregelingen. De onderzoekers betwijfelen of beëindigingsregelingen een geschikt middel zijn om de veestapel fors in te krimpen. De veehouderijen die eerder deelnamen aan regelingen, huisvestten op dat moment samen slechts enkele procenten van het Nederlandse vee. Het betrof vooral veehouders zonder opvolger.

Momenteel is het onaantrekkelijk voor veehouders om te kiezen voor massale bedrijfsbeëindiging, want prikkels ontbreken. Waar beëindigingsregelingen in het verleden vaak samengingen met de aanscherping van milieuregels die veehouders ertoe aanzetten te stoppen, is dat nu niet het geval. Daarnaast zijn de huidige marktomstandigheden gunstig voor veehouders. Zo verdubbelde de melkprijs het afgelopen jaar.

Ook leidt het uitkoopbeleid tot een patstelling: zodra enkele veehouders ervoor kiezen te stoppen, wordt bedrijfsbeëindiging voor de overblijvers juist onaantrekkelijker. Ze houden dan immers minder concurrenten over. Het uitkopen van rendabele bedrijven wordt zo ‘steeds moeilijker en kostbaarder’, schrijft het PBL.

De eerste resultaten van de vrijwillige uitkoopregeling lijken de twijfels van het PBL te bevestigen. Er komen zeker 750 bedrijven in aanmerking voor de vrijwillige uitkoopregeling. Sinds november 2020 is slechts met twintig veehouders een akkoord gesloten, bleek vorige maand uit een rondgang van de NOS bij alle twaalf provincies.

Onteigening

Als vrijwillige beëindiging niet de gewenste resultaten geeft, overweegt het kabinet veehouders verplicht te onteigenen. Het PBL wijst erop dat onteigening ‘onontgonnen gebied’ is, en ziet veel beren op de weg. Zo moet de overheid voor onteigening van veehouders kunnen aantonen dat er echt geen andere optie is. ‘Met stikstofreductie als enige argument lijkt dat lastig, omdat er ook alternatieven zijn, bijvoorbeeld door technische aanpassingen of door andere bedrijven te beëindigen’, schrijft het PBL.

Bovendien leidt onteigening tot tijdrovende juridische procedures. Bij het aanvechten van een onteigening kan een rechtszaak volgen die meer dan tien jaar kan duren. Tijd voor slepende procedures heeft het kabinet niet, want de stikstofuitstoot moet voor 2030 worden teruggedrongen.

Onteigening onder tijdsdruk zet de verhouding tussen overheid en burger mogelijk verder onder spanning, waarschuwt het PBL. Die spanning liep de afgelopen maanden al hoog op. In hun protest tegen het stikstofbeleid wierpen boeren barricades op van hooibalen, autobanden en afval op snelwegen.

Advies Remkes

Het beëindigen van veehouderijen kan wel een nuttige manier zijn om de natuurkwaliteit te verbeteren, benadrukt het PBL. Maar de hooggespannen verwachtingen in combinatie met de tijdsdruk maken dat de onderzoekers sterk twijfelen aan de haalbaarheid van het kabinetsbeleid.

De stevige conclusies van het PBL komen op een pikant moment. Aankomende woensdag presenteert stikstofbemiddelaar Johan Remkes, aangesteld om het in het slop geraakte stikstofdossier vlot te trekken, zijn advies. Daarin gaat hij naar verwachting ook in op het uitkopen van grote stikstofuitstoters.

De stikstofcrisis brak uit in mei 2019, toen de Raad van State het stikstofbeleid van de overheid vernietigde. Sindsdien houdt de crisis de Nederlandse economie in zijn greep. De vergunningverlening voor grote projecten, zoals de aanleg van snelwegen en woningbouw, ligt stil. De economische schade loopt inmiddels in de miljarden.

Eerder noemde Remkes het uitkopen en onteigenen van veehouders als een van de vijf oplossingsrichtingen. De andere richtingen zijn innovatie, extensivering (minder dieren per hectare), verplaatsing en omschakeling naar andere producten.