Pauw doet aangifte van verkrachting en wil weer in vrijheid leven

Vera Pauw in 2010, als technisch directeur bij de Russische voetbalbond van het vrouwenvoetbal. Beeld Volkskrant Fotoredactie

Pauw (59), die al jarenlang in onmin leeft met de KNVB, verklaarde vrijdag op Twitter en in NRC ruim 35 jaar geleden verkracht te zijn door een official van de bond. In de jaren daarop volgden twee aanrandingen door andere werknemers. Ze ging hier jarenlang onder gebukt, tot behandeling aan een trauma toe. Intussen diende ze het Nederlandse voetbal als pionier, onder meer als succesvol bondscoach, tot haar vertrek in 2010.

Pauw deed alsnog aangifte van de verkrachting, al is de zaak verjaard. Bovendien trad ze naar buiten met het artikel in NRC en een verklaring op social media. Omdat ze de stilte wilde doorbreken, en vanwege de apathie van de KNVB, die volgens haar weinig tot niets deed met vijf meldingen door de jaren heen van het seksuele misbruik. Die houding sloeg een gat in haar geluksgevoel. ‘Ze hebben mijn leven geruïneerd’, zegt ze in de krant. In haar verklaring heeft ze het over ‘systematisch seksueel misbruik, misbruik van macht, pesterijen, intimidatie, isolatie en framing.’

Piet Buter

Pauw spreekt van verkrachting. Ze noemde bewust geen naam van de dader, ‘omdat daar toch alleen meer gezeik van komt’, maar de dag na publicatie bleek dat het om oud-trainer Piet Buter ging, die de vlucht naar voren nam en liet weten verrast te zijn door het nieuws. Hij had destijds een kortstondige affaire met de veertien jaar jongere Pauw. Zij zegt bij haar thuis door hem verkracht te zijn. Buter laat weten ‘heel erg geschrokken te zijn, maar ik heb niets te verbergen.’

Een commissie onder leiding van hoogleraar sport en recht Marjan Olfers deed onderzoek, waarbij tientallen mensen zijn ondervraagd over alle aspecten van de relatie tussen Pauw en de bond. Het rapport is door Pauw gedeeld met NRC. Olfers wil niet diep op de inhoud ingaan, al vindt ze dat de krant ‘selectief heeft geshopt’, waarbij ze bedoelt dat het rapport evenwichtiger is dan het geschetste beeld in de publiciteit. Zo spreekt Pauw over ‘geplande vernedering’, terwijl uit het onderzoek blijkt dat hier geen beleid of plan achter zat.

Eenzame strijder

Pauw was de eenzame strijder, toen vrijwel niemand nog geloofde in vrouwenvoetbal. Ze overwon tal van barrières, was de grondlegger van de eredivisie en bondscoach toen Nederland debuteerde op een internationaal toernooi, met een plaats in de halve finale tijdens het EK van 2009. Na het ontslag van Arjan van der Laan als bondscoach, eind 2016, had ze de baan van bondscoach opnieuw willen bekleden, maar de bond koos voor Sarina Wiegman, die het EK van 2017 won, de finale van het WK in 2019 bereikte en een vet contract tekende als trainer van Engeland. Pauw vermoedt dat haar relatie met de KNVB de oorzaak is van de keuze voor Wiegman destijds.

De KNVB erkent onvoldoende alert te zijn geweest bij eerste signalen over grensoverschrijdend gedrag en noemt het onacceptabel dat Pauw niet de veilige werkomgeving heeft ervaren waarop ze recht had. Anderzijds spreekt ook de bond van eenzijdige berichtgeving. De KNVB stelt dat de geëigende stappen nadrukkelijk aan de orde zijn geweest: aangifte doen bij de politie en melding bij het ISR, het Instituut Sportrechtspraak. Pauw wilde dat niet volgens de bond, die nu uit de krant vernam dat ze toch aangifte heeft gedaan. De bond hoopt de relatie met Pauw te herstellen. Pauw, tegenwoordig bondscoach van de Ierse vrouwenploeg, liet weten daaraan vooralsnog geen behoefte te hebben.