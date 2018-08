Paus weigert iets te zeggen over beschuldigingen dat hij misbruik in doofpot stopte

De paus weigert in te gaan op beschuldigingen dat hij zelf een misbruikschandaal in de doofpot heeft gestopt. Zondagavond, aan het eind van het beladen bezoek van de geestelijk leider aan Ierland, eiste aartsbisschop Carlo Maria Vigano het aftreden van de paus, omdat deze al jarenlang wist van het misbruik door de Amerikaanse kardinaal Theodore McCarrick.

Vigano, die zelf jarenlang een topdiplomaat voor het Vaticaan is geweest, stelt in een brief van elf pagina’s dat hij de paus in juni 2013 persoonlijk heeft gemeld dat er een dik dossier lag over McCarrick. Deze kardinaal wordt door meerdere mannen beschuldigd van seksueel misbruik, onder wie een 16-jarige jongen in de jaren zeventig en een jongen van elf. Eind vorige maand accepteerde de paus zijn ontslag.

‘Geen woord’

Toen de paus in Ierland op het vliegtuig stapte, weigerde hij antwoord te geven op vragen over de beschuldiging. ‘Lees het document zorgvuldig en trek je eigen conclusies’, zei hij tegen een journalist die hem een vraag stelde. ‘Ik ga er geen woord over zeggen. Ik denk dat de verklaring voor zichzelf spreekt.’ Tegen journalisten aan boord van zijn vliegtuig, zei de paus dat ze zelf hun conclusies konden trekken. ‘Als er meer tijd is verstreken en jullie hebben die conclusies, misschien dat ik dan praat.’

Volgens Vigano wist de paus al ruim vijf jaar dat McCarrick ‘een seksueel roofdier’ was. ‘Hij wist dat het een corrupte man was, maar bleef hem tot het bittere einde dekken’. Vigano noemt het ‘een samenzwering van stilte’ die niet veel verschilt van wat er bij de maffia gebeurt.