Paus tegen homoseksuele man: ‘God heeft je zo gemaakt en houdt zo van je’

‘God heeft je zo gemaakt en houdt zo van je.’ Dat zei paus Franciscus tegen een Chileense homo met wie hij vorige week een gesprek had over misbruik in de kerk. Volgens Juan Carlos Cruz kwam zijn seksualiteit bij dat onderhoud ter sprake omdat sommige bisschoppen hem probeerden af te schilderen als een geperverteerd figuur.

Juan Carlos Cruz Foto AP

Tegenover de Spaanse krant El País vertelde Cruz dat de paus hem heeft verzekerd dat zijn seksuele voorkeur hem niets uitmaakt. ‘De paus houdt van je zoals je bent. Je moet gelukkig zijn met wie je bent.’

Toleranter

Paus Franciscus heeft wel eerder laten blijken dat hij wat betreft homoseksualiteit een stuk toleranter is dan zijn voorgangers en veel kardinalen, maar met deze uitspraak ging hij weer wat verder. Het idee dat homoseksualiteit van God gegeven is, zal vermoedelijk bij een aanzienlijk deel van de katholieke kerk nog op ernstige bedenkingen stuiten.

Kort geleden uitte kardinaal Eijk, het hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland, nog ongezouten kritiek op de liberale opstelling van de paus op sommige punten. Hij verweet paus Franciscus dat deze verwarring zaait onder de gelovigen doordat hij niet genoeg de hand houdt aan de geloofsleer. Eijk wees erop dat in dat klimaat sommige kardinalen openlijk voorstellen homoseksuele relaties te zegenen, iets dat volgens hem ‘lijnrecht indruist tegen de doctrine van de kerk, gebaseerd op de Heilige Schrift’.

Slachtoffer van priester

De paus sprak onder vier ogen met Cruz naar aanleiding van het schandaal rond kindermisbruik in de Chileense kerk. Cruz was zelf slachtoffer van priester Fernando Karadima, die decennialang kinderen misbruikte terwijl de leiding van de kerk klachten over zijn gedrag negeerde. Zelfs toen uit intern onderzoek bleek dat de beschuldigingen tegen Karadima klopten, ondernam de aartsbisschop geen stappen tegen hem. Pas in 2011 bevond het Vaticaan hem schuldig aan misbruik van kinderen.

Enkele maanden geleden nam de paus nog een Chileense bisschop, Juan Barros, in bescherming tegen beschuldigingen dat hij getuige was geweest van de misdragingen van Karadima, maar niets had gedaan. Volgens paus Franciscus waren de beschuldigingen ‘laster’. Maar de paus veranderde van mening na een intern onderzoek waaruit bleek dat Chileense bisschoppen opzettelijk bewijzen hebben verdoezeld van kindermisbruik door priesters. Verdachte priesters werden vaak overgeplaatst naar andere parochies waar zij konden doorgaan met het misbruiken van kinderen.

Onder druk van de paus hebben alle 34 Chileense bisschoppen hun ontslag aangeboden aan het Vaticaan. Het is voor het eerst dat het Vaticaan zo optreedt tegen kerkelijke leiders voor het verdoezelen van misbruik in de kerk.