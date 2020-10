Paus ontvangt omstreden kardinaal op Vaticaan

Paus Franciscus in gesprek met kardinaal George Pell, 12 oktober 2020. De 79-jarige Australiër keerde in september terug in Rome. Beeld EPA

Eind 2018 werd Pell veroordeeld voor kindermisbruik. Hij kreeg zes jaar gevangenisstraf voor misbruik van twee 13-jarige koorzangers in de jaren negentig, toen hij aartsbisschop van Melbourne was. Pell heeft altijd ontkend en werd dit voorjaar na een tweede hoger beroep door de hoogste Australische rechtbank vrijgesproken. De 79-jarige Australiër keerde in september terug in Rome.

De timing van Pells terugkeer in Rome is opvallend, twee weken nadat de machtige kardinaal Giovanni Angelo Becciu aftrad. De Italiaan Becciu, die vele miljoenen aan donaties en andere bezittingen van de kerk beheerde, moest vertrekken vanwege een vastgoedschandaal uit 2014. De kardinaal investeerde 150 miljoen uit de zak van de kerk in Londense luxe-appartementen van een bevriende Italiaanse zakenman.

Paus Franciscus had George Pell in 2014 juist aangesteld om toe te zien op de Vaticaanse financiën, die al jaren geplaagd worden door malversaties. Maar Pell vond op zijn weg naar hervormingen al snel Becciu, met wie hij in 2016 in conflict raakte.

Nu meldt de Italiaanse krant Corriere della Sera op basis van een intern onderzoek in het Vaticaan dat Becciu destijds 700 duizend euro zou hebben betaald aan een van de Australische misbruikslachtoffers, om zijn rivaal Pell in diskrediet te brengen. In 2017 keerde Pell noodgedwongen terug naar Australië voor de rechtszaak. De advocaten van Becciu en de Australische misbruik-aangever ontkennen de beschuldigingen. De advocaat van Pell heeft gevraagd om een internationaal onderzoek naar de transactie.

De beschuldiging komt bovenop een stapel verdenkingen die leidde tot het vertrek van Becciu. Toen de Vaticaanse politie vorig jaar onderzoek deed naar de miljoenendeal werden al vijf medewerkers geschorst maar bleef de kardinaal aan. Nu is hij toch vertrokken, volgens het Vaticaan vrijwillig, maar volgens de kardinaal zelf op verzoek van de paus.

Warm welkom

Het is niet duidelijk of er een directe link bestaat tussen het vertrek van Becciu en de terugkeer van Pell, maar de Australiër sprak zich na het ontslag van Becciu wel meteen onomwonden uit: ‘De Heilige Vader is verkozen om de financiën van het Vaticaan op te schonen. Hij verdient het bedankt en gefeliciteerd te worden vanwege de recente ontwikkelingen. Ik hoop dat het uitmesten van de stallen doorgaat.’

Paus Franciscus, die zich vaak opwerpt als verdediger van de onschuldigen, sprak kort na de vrijspraak van Pell een gebed uit voor ‘allen die onschuldig veroordeeld zijn’. Ook het feit dat het Vaticaan een video van de ontmoeting vrijgaf, is een teken van een warm welkom. Het is nog niet bekend of de Australische kardinaal weer een functie binnen het Vaticaan gaat bekleden.