Paus negeert kritiek en bezoekt Irak, waar aantal besmettingen oploopt

Muurschildering van de paus op een kerk in de Iraakse hoofdstad Bagdad. Beeld Reuters

Paus Franciscus heeft zijn dubbele Pfizershot al lang en breed binnen, net als zijn medewerkers en iedereen die met hem mee vliegt, inclusief meer dan zeventig journalisten. Maar dat geldt niet voor de tienduizend mensen die een kaartje hebben gereserveerd om de pauselijke mis in Erbil bij te wonen, en net zo min voor de Irakezen die op andere plekken in het land zullen uitlopen om een glimp van de paus op te vangen.

Het land zit vanwege oplopende besmettingen sinds half februari weer in een weekend-lockdown. Die geldt ook aanstaande vrijdag, maar de pauselijke activiteiten vormen een uitzondering. Drie virologen noemen de reis tegenover Associated Press geen goed idee en waarschuwen voor superspread-events. Daartegen is het door oorlog en economische malaise uiterst zwakke Iraakse zorgsysteem niet opgewassen.

Ondanks de kritiek gaat het eerste pauselijke bezoek ooit aan het ‘land van Abraham’ door, al had het Vaticaan zondag wel een tegenvaller. De Vaticaanse ambassadeur in Bagdad blijkt corona te hebben en zit in isolatie. Ambassadeur en aartsbisschop Mitja Leskovar zou volgens de Heilige Stoel slechts last hebben van milde symptomen en kan de organisatie van de reis vanuit huis voortzetten.

Paus Franciscus is van plan om om ook de Noord-Irakese steden Erbil en Mosul aan te doen om de christenen een hart onder de riem te steken die daar zwaar hebben geleden onder het regime van IS. Naar schatting leven in Irak zo’n 500.000 christenen, tegenover anderhalf miljoen in 2003. Dat was voor de Amerikaanse invasie, al zijn die cijfers behoorlijk onzeker.

Met zijn bezoek wil de paus bijdragen aan een betere relatie tussen christenen en andere religieuze groepen in het Midden-Oosten. Daarom organiseert hij bij de antieke Mesopotamische opgraving van Ur een interreligieus gebed. Volgens de bijbel werd Abraham in Ur geboren, hij geldt als de aartsvader van het christendom, islam en jodendom.

De laatste voorbereidingen worden getroffen bij de Al-Tahira-kerk in de buurt van Mosul die de paus zal bezoeken. Beeld Getty

De Iraakse overheid is er veel aan gelegen om de reis te laten doorgaan en zo de relatieve rust in het gekwelde land aan de wereld te laten zien. De regering voorziet de pauselijke delegatie van de zwaarst mogelijke beveiliging, want uitgerekend afgelopen maand was er een dubbele bomaanslag op de markt van Bagdad, waarbij 32 mensen omkwamen.

De kerkleider, die in Italië geregeld kritiek krijgt op zijn lakse omgang met mondkapjes, verklaarde zelfs af te reizen als de meeste Irakezen zijn bezoek vanwege corona op televisie moeten volgen. ‘Het is belangrijk dat ze zien dat de paus in hun land is’, verklaarde hij tegenover Catholic News.

Gezondheidsexperts denken daar anders over en wijzen niet alleen op het besmettingsrisico, maar ook op het verkeerde voorbeeld dat van de pauselijke reis uitgaat. De Britse viroloog Bharat Pankhania deed via AP een laatste oproep tot bezinning: ‘Jullie zijn beschermd tegen ernstige ziekte, maar de mensen die komen kijken kunnen besmet raken en sterven. Is het dan slim om te gaan?’