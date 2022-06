Paus kritisch op Navo: ‘De oorlog is misschien geprovoceerd’

De paus tijdens een ontmoeting met de Oekraïense gemeenschap in Rome. Beeld AFP

Nee, zegt paus Franciscus in gesprek met Italiaanse journalisten, ik ben geen aanhanger van Poetin. En ja, we zien in Oekraïne bruut en woest geweld. ‘Maar het risico is dat we het drama erachter niet zien, van een oorlog die misschien op een of andere manier geprovoceerd is, of niet verhinderd.’

De kerkleider prijst het heroïsche verzet van het Oekraïense volk, maar hekelt de ‘complexe wortels en belangen’ die volgens hem achter de oorlog schuilgaan. Daarmee doelt hij vooral op de wapenindustrie. ‘In mijn ogen is de Derde Wereldoorlog begonnen. Drie wereldoorlogen in één eeuw: denk eens aan alle wapenhandel die daarachter zit.’

Ook vertelt hij over een ontmoeting die hij enkele maanden voor het uitbreken van de oorlog had, met een staatshoofd – ‘een wijze man van weinig woorden’ – wiens naam hij niet noemt. Die voorspelde hem dat de uitbreiding van de Navo richting het oosten wel eens tot oorlog zou kunnen leiden.

‘Ze staan te blaffen aan de deur van Rusland’, citeert de Argentijnse paus uit het gesprek. ‘Dat staatshoofd heeft de tekenen goed gelezen.’ Volgens de Vaticaanse leider zijn er ‘op abstract niveau’ geen goeden en slechten aan te wijzen, omdat het gaat om ‘iets wereldwijds, met elementen die in elkaar verstrikt zijn’.

Blik buiten Europa

De ambivalente houding van Franciscus is weliswaar een uitzondering onder Europese leiders, maar past binnen de politiek van deze paus, die nadrukkelijk verder kijkt dan het steeds minder gelovige Europa. Ook bij het aanstellen van nieuwe kardinalen richt hij zich bijvoorbeeld sterk op regio’s waar de katholieke kerk groeit, zoals Afrika, Azië en Zuid-Amerika.

Het zijn continenten waar de publieke opinie over de Navo doorgaans ook een stuk negatiever is dan in Europa, en het oordeel over Rusland milder. Naast zijn kritiek op de Navo en de wapenleveringen, wijst de paus in het interview ook op de gruwelijke conflicten die woeden in het noorden van Nigeria en in Congo, waar veel minder aandacht en medeleven voor is.

Het Vaticaan schuift zichzelf al sinds het begin van de oorlog naar voren als vredesduif, zonder succes. De paus verklaarde zich meermaals bereid voor vredesonderhandelingen naar Moskou en Kyiv af te reizen, maar dat is voorlopig niet aan de orde; niet alleen omdat zijn dubbelzinnige uitingen in Oekraïne weinig vertrouwen wekken, maar ook omdat een slechte knie de 85-jarige op dit moment verhindert te reizen.