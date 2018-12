Paus in kerstnachtmis kritisch op menselijke hebzucht en consumptiedrang

,,In onze tijd vinden veel mensen betekenis voor hun leven in bezit, in het hebben van een overvloed materiële voorwerpen’’, zei de paus in zijn traditionele kerstpreek. ,,Een onverzadigbare hebzucht kenmerkt de hele menselijke geschiedenis. Dat is ook vandaag zo. Het is paradoxaal dat enkelen luxueus dineren, terwijl veel te veel anderen zelfs niet het dagelijkse brood hebben om te overleven.’’

De dienst van de paus op kerstavond, wanneer de geboorte van Jezus Christus wordt gevierd, is een van de belangrijkste uit de katholieke liturgie. Franciscus kwam de volle basiliek binnen kort voor 21.30 uur. Hij werd voorafgegaan door een processie van ongeveer veertig kardinalen in gouden gewaden.

Op hetzelfde moment leidde kardinaal-staatssecretaris Pietro Parolin, de hoogste bestuurder van de Rooms-Katholieke Kerk na de paus, een kerstviering in Bagdad. De viering symboliseerde de solidariteit met de geplaagde christelijke minderheid in Irak.