Paus in door oorlog getekende paastoespraak: ‘Moge in deze gruwelijke nacht snel een nieuwe dageraad verrijzen’

Paus Franciscus riep in zijn toespraak expliciet op tot vrede ‘voor het gekwelde Oekraïne’. Beeld AP

Na twee coronajaren had dit het moment moeten zijn ‘waarop we samen uit de tunnel zouden komen’, aldus de 85-jarige paus, die zijn woorden door de 50 duizend aanwezigen op het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad met applaus begroet zag worden. In plaats daarvan ziet de paus hoe wereldleiders elkaar – net als in het Bijbelse verhaal van Kaïn en Abel – niet als mens maar als vijand beschouwen. Hij riep op aan ‘al het machtsvertoon’ een einde te maken. ‘Alstublieft, alstublieft, laten we niet wennen aan oorlog.’

In zijn paastoesprak riep de 85-jarige paus expliciet op tot vrede ‘voor het gekwelde Oekraïne dat zo zwaar beproefd wordt door het geweld en de verwoesting van deze wrede en zinloze oorlog’, die inmiddels bijna twee maanden gaande is. ‘Moge er in deze gruwelijke nacht van lijden snel een nieuwe dageraad van hoop verrijzen.’

De paus, die kampt met knie- en rugproblemen en zijn toespraak tweemaal kort moest onderbreken, stond uitgebreid stil bij de gevolgen van de oorlog. ‘Ik draag in m’n hart de talloze Oekraïense slachtoffers mee: de miljoenen gevluchte en ontheemde mensen, de verscheurde families, de daar alleen achtergebleven ouderen, de verbroken levens en de steden die met de grond gelijk zijn gemaakt. Ik zie de gezichten van de kinderen die door de oorlog verweesd en gevlucht zijn. Als we naar ze kijken, kunnen we niet anders dan hun schreeuw van pijn horen.’

Openstaan voor conflictsituaties

Tegelijkertijd memoreerde de paus voorafgaand aan zijn Urbi et Orbi (‘Voor de stad en voor de wereld’) een lange reeks van andere probleemgebieden – van het Midden-Oosten en Afghanistan tot Myanmar en ‘het hele Afrikaanse continent’ – die de wereld niet uit het oog mag verliezen. ‘Moge we door het conflict in Europa meer openstaan voor andere conflictsituaties, ander lijden en verdriet waardoor veel te veel regio’s op aarde getroffen worden’, aldus de paus.

Te midden van al het oorlogsverdriet zag de paus echter ook ‘bemoedigende tekenen’, zoals ‘de open deuren van de talloze families en gemeenschappen die in heel Europa migranten en vluchtelingen opvangen’. De paus sprak de hoop uit ‘eraan bij te dragen dat iedereen zich welkom voelt’.

De oorlog in Oekraïne had de afgelopen dagen al een stempel gedrukt op de paasvieringen van het Vaticaan. Aanvankelijk zouden op Goede Vrijdag een Oekraïense en een Russische vrouw samen over verzoening spreken, maar na Oekraïense kritiek werd dat onderdeel vervangen door een gezamenlijke oproep tot stil gebed. De paus zei tijdens de paaswake in de nacht van zaterdag op zondag te bidden voor Oekraïne.

Nederlandse bloemen

Bij de paasviering op het Sint-Pietersplein keerde dit jaar niet alleen het publiek terug, ook de Nederlandse bloemen waren na twee coronajaren weer te zien. Lange tijd was die comeback geen uitgemaakte zaak. Afgelopen januari maakte hoofdarrangeur Paul Deckers, die al ruim drie decennia de bloemen verzorgde, bekend dat het gedaan was met zijn arrangementen: zijn sponsoren waren tijdens de crisis afgehaakt. Maar twee weken geleden bleek het Vaticaan alsnog een leverancier uit Nederland te hebben gevonden: bloemsierkunstenaar Piet van der Burg uit Berkel en Rodenrijs.

Overigens klinkt het beroemde ‘bedankt voor de bloemen’, waar de paus traditioneel zijn paaszegen mee afsloot, al sinds 2013 niet meer in die letterlijke bewoording. Waar de Poolse Johannes Paulus II (paus van 1978 tot 2005) en de Duitse Benedictus XVI (2005 tot 2013) de bloemenleveranciers in het Nederlands bedankte, spreekt de huidige, uit Argentinië afkomstige paus Franciscus alleen in het Italiaans.