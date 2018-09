Paus Franciscus roept bisschoppen bijeen voor wereldtop over seksueel misbruik

Paus Franciscus roept vooraanstaande bisschoppen uit de hele wereld eind februari bijeen voor een topconferentie in het Vaticaan over het seksueel misbruik van kinderen binnen de rooms-katholieke kerk.

Misbruik in de kerk

Paus Franciscus praat met journalisten op de weg terug van een bezoek aan Ierland. Foto REUTERS

Het initiatief om de voorzitters van alle nationale bisschoppenconferenties samen te brengen wijst erop dat de paus beseft dat het misbruikschandaal in de kerk mondiale proporties heeft, en vanwege de kritiek op zijn weifelende aanpak ervan een bedreiging kan worden voor zijn pauselijke erfenis.

De aankondiging van de top, de eerste in zijn soort, kwam na afloop van een driedaagse bijeenkomst van de C-9, een selecte groep kardinalen die de paus viermaal per jaar adviseert. Volgens een woordvoerder van het Vaticaan was seksueel misbruik een van de belangrijkste thema’s op de bijeenkomst.

Het seksueel misbruik speelt in tal van landen. Woensdag werd bekend dat volgens een door de Duitse bisschoppen besteld onderzoeksrapport over misbruik binnen de Duitse katholieke kerk, in de laatste zeventig jaar 1.670 priesters en geestelijken zeker 3.677 minderjarigen hebben misbruikt.

Donderdag spreekt Franciscus met leiders van de Amerikaanse katholieke kerk, die in diskrediet is gebracht door een justitieel rapport dat aantoont dat in de staat Pennsylvania driehonderd priesters decennialang kinderen konden misbruiken, en dat dit door de kerkelijke autoriteiten werd toegedekt.

In de Verenigde Staten speelt ook een misbruikschandaal rond de voormalige aartsbisschop van Washington D.C., kardinaal Theodore McCarrick. Een Italiaanse aartsbisschop en tegenstander van de paus, Carlo Maria Viganò, eist dat Franciscus vanwege zijn volgens hem lakse aanpak van die zaak aftreedt.