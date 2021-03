Paus Franciscus praat met hoogste sjiitische leider in Irak over vreedzaam samenleven moslims en christenen

Paus Franciscus met ayatollah Ali al-Sistani. Beeld EPA

Het bezoek achter gesloten deuren in de woonplaats Najaf van de 90-jarige geestelijke was maanden lang tot in details voorbereid.

Na het bezoek heeft de 90-jarige al-Sistani, die zelden bezoek ontvangt, een verklaring uit laten gaan waarin hij zegt dat religieuze autoriteiten in het land de plicht hebben om de Iraakse christenen te beschermen. De invloedrijke sjiitische geestelijke bevestigde zijn zorgen ‘dat christelijke burgers net als alle andere Iraakse burgers vreedzaam en veilig moeten kunnen leven’ en volledig beschermd dienen te worden door de grondwet.

Het Vaticaan zei zaterdag dat paus Franciscus al-Sistani heeft bedankt dat ‘hij zijn stem heeft laten horen ter verdediging van de meest kwetsbaren en vervolgden’ tijdens een van de meest gewelddadige perioden in Iraaks recente geschiedenis.

Kogelvrije auto

De 84-jarige paus arriveerde vanmorgen in Najaf in een kogelvrije auto in een zwaar bewaakt konvooi. De laatste stappen naar de bescheiden woning van al-Sistani heeft hij lopend afgelegd, waarna hij bij de deur door de geestelijke zelf werd verwelkomd – een zeer eervolle ontvangst. De paus heeft zijn schoenen uitgedaan, naar islamitisch gebruik, waarna ze drie kwartier binnen met elkaar hebben gesproken zonder mondkapjes.

De paus spreekt in Irak. Beeld AFP

Vrijdag bezocht de paus al de Iraakse hoofdstad Bagdad, de eerste stop in zijn omstreden driedaagse bezoek aan het door religieus en sektarisch geweld verscheurde land. Hoewel de paus en zijn entourage zijn gevaccineerd tegen covid-19, vonden velen het onverantwoord om in deze tijd te reizen en in Irak grote mensenmassa’s op de been te brengen. Ook wordt gevreesd voor zijn veiligheid.

De paus wilde echter het bezoek aan Irak doorzetten dat al in 1999 was toegezegd door Paus Johannes Paulus II. Dit bezoek is er nooit van gekomen. Na de inval van de Amerikanen in 2003 en de val van de Iraakse leider Saddam Hoessein is het land aan sektarisch geweld ten prooi gevallen met als dieptepunt de opkomst van Islamitische Staat. Door de terreur van IS zijn zeker 1 miljoen van de 1,5 miljoen christenen uit Irak verdreven.