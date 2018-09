Paus doet concessie in vete met China: 7 staatsbisschoppen erkend

Het besluit van de paus, dat zaterdag bekend is gemaakt, is onderdeel van het ‘voorlopige akkoord’ dat China en het Vaticaan hebben gesloten over de benoeming van bisschoppen in de toekomst. Het kan een historische doorbraak zijn die de weg plaveit voor een toenadering tussen Beijing en de katholieke kerk. De overeenkomst, getekend in Beijing, is volgens een Vaticaan-woordvoerder ‘niet politiek, maar kerkelijk’ van aard.

Paus Franciscus ontmoette in april van dit jaar een groep gelovigen uit China. Foto AP

De ruwweg 12 miljoen katholieken in China zijn al bijna zeventig jaar verdeeld over een ondergrondse kerk die naar Rome luistert, en een bovengrondse waar de Chinese communistische partij een stevige vinger in de pap heeft. Beide benoemen hun eigen priesters en bisschoppen. Het Vaticaan zoekt al lang een manier om het schisma te dichten. Het einddoel is het openen van een ambassade en mogelijk zelfs een pauselijk bezoek aan China.

Critici van de toenadering die onder paus Franciscus vaart heeft gekregen, vrezen dat de positie van katholieken in Taiwan daarvoor wordt opgeofferd. Het Vaticaan erkent Taiwan als zelfstandig land, terwijl China het als een afvallige provincie beschouwt die geen internationale status verdient.

Inspraak

Aan de basis van de slechte verhouding tussen China en de kerk ligt de eis van Beijing dat het inspraak heeft in de benoeming van bisschoppen. Vanuit het oogpunt van het Vaticaan is dat onbespreekbaar, omdat de paus daartoe het alleenrecht heeft. Hoe de nieuwe afspraken deze machtsvraag oplost, is niet helemaal duidelijk. Er is volgens Vaticaan-woordvoerder Greg Burke een formule gevonden die de Chinese katholieken ‘bisschoppen hebben die in lijn met Rome werken en tegelijk de goedkeuring dragen van de Chinese autoriteiten’.