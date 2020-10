Paus bepleit geregistreerd partnerschap voor homoseksuelen

Paus Franciscus laat zich in de film Francesco positief uit over homorechten. Beeld AP

‘Homoseksuelen hebben het recht een gezin te stichten. Zij zijn kinderen Gods en hebben recht op een familie. Niemand zou uit een familie gezet mogen worden of een ongelukkig leven mogen leiden’, zegt de paus in de film Francesco van regisseur Jevgeni Afinejevski, die woensdag in première is gegaan op een filmfestival in Rome.

Wat we moeten invoeren, is een geregistreerd partnerschap (voor homoseksuelen, red.), aldus Franciscus. ‘Op die manier zijn zij wettelijk beschermd.’ Franciscus zegt zich daarvoor ook sterk te hebben gemaakt. Het is voor het eerst dat de paus zich als hoofd van de katholieke kerk zo expliciet uitspreekt over de rechten van homo’s.

Wettelijke erkenning

Dat de 83-jarige Franciscus er persoonlijk zo over denkt, was bekend. Hij pleitte als aartsbisschop van Buenos Aires voor een geregistreerd partnerschap voor homoseksuele stellen in Argentinië. Dat was overigens als alternatief voor de invoering van het homohuwelijk, waar hij zich namens de kerk destijds tegen keerde.

Geregistreerd partnerschap als wettelijke erkenning van een relatie tussen twee mensen is een uitweg voor landen die het huwelijk niet willen openstellen voor homoseksuelen. Italië voerde in 2016 als laatste EU-land het geregistreerd partnerschap in voor mensen van gelijk geslacht. Het homohuwelijk is er niet gelegaliseerd.

Franciscus maakt zijn opmerkingen in een deel van de film dat draait om Andrea Rubera, een homoseksuele man die met zijn partner drie kinderen had geadopteerd en die katholiek wilde opvoeden. Rubera schreef een brief aan de paus waarin hij uitlegde dat hij bang was voor afwijzing door de kerkelijke autoriteiten. De paus belde hem enkele dagen later op om hem te steunen en aan te sporen naar zijn parochie te stappen.

Sterke boodschap

Volgens James Martin, jezuïet en voorvechter van homorechten, zijn de opmerkingen van de paus een flinke stap voorwaarts voor lhbti-mensen binnen de kerk. ‘Dat de paus zich positief uitlaat over wettelijk partnerschap zendt ook een sterke boodschap naar landen waar de kerk zich tegen zulke wetgeving heeft gekeerd.’

Volgens de officiële leer van de katholieke kerk zijn homoseksuele handelingen zondig, maar is een homoseksuele geaardheid dat niet. De kerk leert dat homoseksuelen met respect moeten worden behandeld. In de praktijk van de zielzorg is er in veel landen ook vaak ruimte voor praktiserende homo’s.

De film Francesco is gebaseerd op veel inside informatie uit het Vaticaan. Het is volgens de makers geen biografisch portret van Franciscus maar een overzicht van wereldproblemen die hem bezighouden, zoals milieu, klimaat, armoede, ongelijkheid en discriminatie, met adviezen van de paus hoe die problemen kunnen worden opgelost. Volgens regisseur Afinejevski heeft de paus de film vóór de release op zijn iPad gezien.