Paus benoemt dertien nieuwe kardinalen uit alle hoeken van de wereld

Paus Franciscus (rechts) tijdens de installatie van de dertien nieuwe kardinalen. Links naast hem: emeritus paus Benedictus XVI. Beeld EPA

‘Pas op voor de vele vormen van corruptie in het priesterlijk leven’, waarschuwde de kerkleider de nieuwe kardinalen in zijn toespraak, tijdens een vlotte ceremonie die maar drie kwartier duurde. Hij riep hen op de kardinaalstitel niet te misbruiken voor persoonlijk gewin, en dichtbij de gelovigen te blijven staan.

Het pleidooi past in paus Franciscus’ voortdurende strijd tegen priesterlijke arrogantie en hardnekkige corruptie in het Vaticaan. Ook zijn personele keuzes zijn er duidelijk op gericht de kerk te hervormen en internationaler te maken.

Negen van de nieuwe kardinalen zijn jonger dan tachtig jaar en daarmee stemgerechtigd bij een eventuele uitverkiezing (conclaaf) van een nieuwe paus. Van hen komen er vier uit Europa, twee uit Azië, een uit Latijns-Amerika, een uit Afrika en een uit de Verenigde Staten.

Wilton Gregory, de aartsbisschop van Washington, werd zaterdag de eerste Afro-Amerikaanse kardinaal in de katholieke geschiedenis. De benoeming is een duidelijk statement van de paus, die andere voor de hand liggende Amerikaanse aartsbisschoppen passeerde met zijn keuze voor Gregory.

Afschuw

Eerder dit jaar sprak Franciscus meermaals zijn afschuw uit over de moord op de zwarte Amerikaan George Floyd door een politieman, en steunde hij een priester die deelnam aan de Black Lives Matter-protesten. Vorige week ontving hij in Rome vijf NBA-basketballers om te praten over raciale en economische ongelijkheid. Met de benoeming van kardinaal Gregory zet hij zijn woorden nu kracht bij.

Ook het Aziatische ministaatje Brunei beleefde zaterdag een primeur met de benoeming van zijn eerste kardinaal, Cornelius Sim. Vanwege de coronamaatregelen moest Sim de versoberde ceremonie bijwonen via een videoverbinding. De eerste kardinaal van Rwanda, Antoine Kambanda, kon na een strenge tiendaagse quarantaine wel aanwezig zijn in de Sint Pietersbasiliek.

De ceremonie van bovenaf gezien. Beeld via REUTERS

Sinds zijn aantreden in 2013 heeft Franciscus nu 73 nieuwe kardinalen benoemd. In zeven jaar heeft hij het aandeel Europese kardinalen iets teruggedrongen, van 52 procent naar 42 procent. Toch is Europa nog altijd flink oververtegenwoordigd in het Vaticaan, want van de katholieke wereldbevolking is minder dan een kwart Europees. Franciscus’ eigen continent, Latijns-Amerika, is het sterkst ondervertegenwoordigd: 39 procent van de katholieken woont er, maar slechts 19 procent van de kardinalen komt ervandaan.

Door de leeftijdsgrens van 80 jaar verandert de groep stemgerechtigde kardinalen voortdurend, maar na de benoemingen van zaterdag zijn het er 128. Inmiddels is een kleine 60 procent van hen door de huidige paus aangesteld. Garanties voor een nieuw conclaaf biedt dat niet, maar het vergroot wel de kans op een gelijkgestemde opvolger, die Franciscus’ eigenzinnige koers voortzet.