Paul Frentrop volgt Paul Cliteur op als voorzitter FvD in Eerste Kamer

Paul Cliteur (links) in gesprek met Tiny Kox (SP). Beeld ANP

Cliteur zal zich gaan richten op justitie en veiligheid en Annabel Nanninga gaan vervangen als woordvoerder immigratie en asiel als zij met zwangerschapsverlof gaat. Omdat hij in 2022 met pensioen gaat als hoogleraar Encyclopedie van de Rechtswetenschap in Leiden, zegt hij in Elsevier al zijn tijd nodig te hebben voor het begeleiden van promovendi en het opzetten van digitaal onderwijs.

Fractiegenoot Paul Frentrop is nu vicefractievoorzitter in de Eerste Kamer. Hij bereikte vorige week zijn pensioengerechtigde leeftijd en heeft daardoor juist meer tijd voor het voorzitterschap.

Paul Cliteur wordt gezien als de geestelijk vader van Thierry Baudet. Aanvankelijk was hij als voorzitter van het wetenschappelijk bureau van de partij vooral de man achter de schermen, maar dat veranderde toen hij vorig jaar senator werd en, door het vertrek van Henk Otten, fractieleider in de Eerste Kamer. Frentrop was in het verleden financieel journalist en hoogleraar aan de Nyenrode Universiteit. Hij werd vorig jaar juni geïnstalleerd in de Eerste Kamer en is sinds september tevens voorzitter van de Eerste Kamercommissie voor Financiën.

Forum voor Democratie is met tien zetels de tweede partij in de senaat