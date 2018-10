Patstelling rond Feyenoord City: Feyenoord eist jaarlijkse garantie, maar gemeente geeft niet toe

Feyenoord dreigt de bouw van het nieuwe voetbalstadion af te blazen als Rotterdam niet akkoord gaat met een jaarlijkse garantie van 25 miljoen euro voor de club. ‘Dan maar geen nieuw stadion’, aldus Jan de Jong, algemeen directeur van Feyenoord. Maar de gemeente is niet van plan die eis te honoreren. Dat zegt Adriaan Visser, als wethouder Financiën in het Rotterdamse college verantwoordelijk voor het project Feyenoord City, in een interview in de Volkskrant .

Het concept Feyenoord City zou Rotterdam-Zuid een facelift moeten geven.

Als stad kan Rotterdam niet tekenen voor een jaarlijkse garantie voor Feyenoord, aldus Visser. ‘Stel dat de opbrengsten achterblijven, dan zou het volgens de normen van het Europees Parlement in Brussel toch klassieke staatssteun zijn?’

In 2023 moet voor 440 miljoen euro Feyenoord City aan de oevers van de Maas verrijzen, met een nieuw stadion dat plaats biedt aan 63 duizend toeschouwers. Het verdwijnen van de huidige Kuip ligt gevoelig in Rotterdam, zowel bij een deel van de achterban van Feyenoord als in de gemeenteraad. Sinds 2006 zijn vele plannen voor een nieuw stadion mislukt. In 2017 steunde de gemeenteraad het door Feyenoord gepresenteerde concept van Feyenoord City, waarmee tevens Rotterdam-Zuid een facelift krijgt. Het nieuwe college van VVD, D66, Groen Links, PvdA, CDA en ChristenUnie-SGP gaf ook groen licht.

Definitief besluit

Volgend jaar moet een definitief besluit worden genomen over de bouw van het stadion, maar zowel Feyenoord als wethouder Visser zet de hakken in het zand als het over het beoogde verdienmodel gaat. Feyenoord wil in het nieuwe stadion een omzet van 113 miljoen euro realiseren. ‘We hopen jaarlijks 60 miljoen euro binnen te halen met de verkoop van kaarten, seizoenkaarten, business-seats en business-units’, schetst Feyenoord-directeur De Jong. ‘Niemand anders dan de voetbalclub draagt daar de verantwoordelijkheid voor. Daar vraagt Feyenoord ‘slechts’ 25 miljoen van terug in de vorm van een jaarlijkse garantie. Je zou kunnen zeggen: van geld dat we zelf inbrengen. Het is geen subsidie!’

Zo ziet wethouder Visser het wel. ‘Noem mij één onderneming die gegarandeerd haar geld krijgt voor zij heeft gepresteerd. Eigenlijk zegt Feyenoord nu: de Rotterdammers moeten meebetalen aan de salarissen van onze spelers. Dat argument zou ik als directeur van Feyenoord niet gebruiken.’

Volgens De Jong krijgt de gemeente niet alleen dividend uitgekeerd, omdat ze voor 40 miljoen euro aandelen in het stadion koopt. De gemeente Rotterdam ontvangt ook meer belasting, omdat de woningen rond het stadion in waarde stijgen. ‘Wat iedereen vergeet, is dat de uitkering van het ministerie van Financiën aan het gemeentefonds daalt als de ozb stijgt’, aldus wethouder Visser. ‘We lopen als aandeelhouder van het stadion wel degelijk risico’s.’

Wethouder Adriaan Visser. Beeld ANP

Geen plan B

Zonder nieuw stadion geen Feyenoord City, stelt Visser. ‘We kopen nu een klein stukje grond voor 60 miljoen euro voor dat stadion. Denk je dat één ontwikkelaar zo’n bedrag neerlegt voor die grond als er geen stadion komt?’

Toch wenst Feyenoord andere afspraken met de gemeente, anders zal ook dit stadionplan sneuvelen. Visser: ‘Er is geen plan B, ja, de huidige Kuip. Als Feyenoord die wil renoveren? Be my guest, de banken en de gemeente zullen er geen cent in steken.’

Marketeer Chris Woerts, voormalig commercieel directeur bij Feyenoord, waarschuwt dat de club zich niet moet blindstaren op een nieuw stadion. ‘Als Feyenoord de komende vijf jaar twee keer niet Europees speelt en PSV en Ajax zich blijven kwalificeren voor de Champions League, is het gat bijna onoverbrugbaar. Dan heeft Feyenoord niks te zoeken in een nieuw stadion. 10 duizend zitplaatsen meer of 5 duizend extra business-seats wegen niet op tegen 50 miljoen euro in de Champions League.’