‘Patriottische’ Russische ondernemers bepleiten zesdaagse werkweek vanwege de oorlog en westerse sancties

In een oproep aan minister van Arbeid Anton Kostjakov zeggen de ondernemers volgens de Russische krant Izvestija dat de invoering van de zesdaagse werkweek nodig is nu door de sancties de druk op de Russische economie toeneemt. Tot nog toe bleef de schade voor de economie en de Russische roebel volgens de ondernemers beperkt dankzij het ingrijpen van de overheid en de Nationale Bank. Maar er is dringend behoefte aan extra inspanningen.

Als de Russen een dagje langer gaan werken, zal dat Rusland volgens de ondernemers minder afhankelijk maken van het buitenland. Ook in de Tweede Wereldoorlog werd de burgers om offers gevraagd. In sommige sectoren gold zelfs een zevendaagse werkweek. Later werd dat geleidelijk weer verminderd, maar het duurde tot 1967 totdat de vijfdaagse werkweek werd ingevoerd.

Straten vegen op je vrije zaterdag

Ook in sommige media klinkt de roep om de Russische economie in oorlogstoestand te brengen. Margarita Simonjan, de baas van de Russische propagandazender RT, stelde onlangs voor werknemers na afloop van hun werkdag twee uur extra te laten meewerken in de wapenfabrieken die sinds de Russische inval in Oekraïne op volle toeren draaien.

Erg populair zullen dergelijke voorstellen niet zijn, ook al omdat er geen sprake is van extra loon. Dat zal veel Russen doen denken aan de Sovjetperiode, toen de bevolking van tijd tot tijd geacht werd mee te doen aan zogenoemde soebbotniki, vrije zaterdagen waarop ze straten moesten vegen, plantsoenen moesten schoonmaken en dergelijke.

Of de autoriteiten de zesdaagse werkweek daadwerkelijk zullen invoeren, is nog de vraag. Voor veel Russen zal het een nieuw signaal zijn dat de oorlog hun leven begint te beheersen. Het zal ook de vraag oproepen wie er voor die extra oorlogsinspanningen moeten opdraaien. Er wordt nu al druk geklaagd dat gewone burgers worden opgeroepen voor de ‘gehaktmolen’ van de oorlog in Oekraïne, terwijl het kroost van de Russische elite wordt gespaard.

In de Doema, de Russische Tweede Kamer, lijkt er voorlopig weinig animo te bestaan voor het voorstel. Ondervoorzitter Jelena Tsoenajeva van de commissie voor werkgelegenheid noemde het een voorbeeld van ‘hoera-patriottisme’ en vindt de maatregel ook niet nodig. Volgens haar collega Svetlana Bessarab is de situatie heel anders dan in de Tweede Wereldoorlog, toen er veel handen nodig waren om munitie en wapens te produceren. Nu draait de wapenindustrie volgens haar zonder problemen.