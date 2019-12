Patiëntenstop Parnassia voor VGZ-klanten opgeheven onder druk van Zorgautoriteit

Een kamer bij de ggz-instelling Parnassia. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Afgesproken is nu dat de intakegesprekken die al waren ingepland voor VGZ-klanten, maar na invoering van de stop waren geschrapt, opnieuw in de agenda worden gezet. Ook nieuwe patiënten met een verzekering van VGZ kunnen zich weer aanmelden.

Vanaf morgen onderhandelen de partijen verder over de zorgcontracten voor 2020. Daarbij is al wel duidelijk dat de kwetsbaarste patiënten – met de zwaarste aandoeningen waar zeer gespecialiseerde hulp voor nodig – sowieso terecht zullen kunnen. Hoe de zorg eruit moet zien voor mensen met veelvoorkomende psychiatrische problemen, daarover hebben de partijen nog geen akkoord kunnen bereiken, maar de intentie is er om ook daar snel uit te komen.

VGZ zegt in een korte reactie ‘blij’ te zijn dat de patiëntenstop is opgeheven. ‘Dat was ook onze inzet van het gesprek met de NZa. Iedereen moet kunnen rekenen op passende zorg.’ Parnassia zegt ‘het spijtig te vinden dat we de onrust onder VGZ-verzekerden niet hebben kunnen voorkomen’, maar dat de NZa heeft aangegeven dat ‘bij de zorgplicht een realistische en voldoende betaling van de zorg hoort’.

16 miljoen euro

Parnassia ruziede met VGZ onder andere over 16 miljoen euro waar de ggz-instelling nog recht op meent te hebben, omdat er voor dat bedrag zorg was verleend aan VGZ-klanten. Maar dat gaat om geld dat boven het afgesproken budgetplafond door VGZ betaald zou moeten worden.

Patiëntenstops komen – zeker aan het einde van het jaar – vaker voor, maar dit was er eentje van de buitencategorie. Parnassia is de grootste zorginstelling van het land, met 180 duizend patiënten per jaar, van wie er 25 duizend bij VGZ zijn verzekerd. De zorg voor grote groepen kwetsbare patiënten kwam door de stop in gevaar. Dat vond de NZa ‘onacceptabel’, en daarom riep de autoriteit de partijen dinsdag op het matje.