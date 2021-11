Passagiers werden naar het quarantainehotel gedirigeerd, dat gebeurde één keer, en nu niet meer

Een bewoner van het quarantainehotel kijkt uit het raam. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Hotel Ramada in Badhoevedorp is een exemplarisch quarantainehotel. De betonnen muren, vele dichte gordijnen en lege parkeerplaats vormen een besloten, weinig uitnodigend geheel.

Voor de ingang staat een rood Ramada-busje om het zicht op de ingang af te schermen. Zeker zes particuliere beveiligers houden de wacht. Een ambulance levert via de zijingang medisch materiaal af. Achter een van de ramen verschijnt heel even een nieuwsgierig gezicht.

Sinds zaterdag fungeert het Ramadahotel, even boven Schiphol, als eerste quarantainehotel in Nederland. In een poging de nieuwe omikronvariant van het coronavirus zo snel mogelijk te isoleren, werden de eerste besmette reizigers uit Zuid-Afrika – waar de variant werd ontdekt – hier halsoverkop naartoe gebracht. Van de 624 passagiers die vrijdag vanuit Zuid-Afrika op Schiphol arriveerden, bleken er 61 positief.

In het quarantainehotelhotel verblijven nu, naast een paar reguliere gasten, nog 48 besmette personen. Ze moeten er vijf tot zeven dagen blijven – afhankelijk van de ernst van de klachten die ze hebben. Ook moeten ze voor vertrek minstens 24 uur tevoren negatief zijn getest op corona.

Een van die 48 is Nic Jooste (64). Hij testte positief na zijn vlucht uit Johannesburg en verblijft sinds zaterdag in het quarantainehotel. De Nootdorper heeft slechts lichte klachten. Hoewel het verblijf in de kleine ruimte van zijn hotelkamer hem niet altijd makkelijk valt, is het leven niet heel anders dan thuis, laat hij telefonisch weten. ‘Vroeg uit bed, douchen, aankleden, ontbijten, werken’, vat de adviseur duurzaamheid en strategie zijn dagen samen.

Plotseling vertrokken

Niet iedereen gaat zo soepel met de situatie om als Jooste. Zondag werd een Spaans-Portugees koppel in een vliegtuig aangehouden omdat ze ongevraagd uit het quarantainehotel waren vertrokken. Burgemeester en voorzitter van de Veiligheidsregio Haarlemmermeer Martina Schuurmans had kennelijk moeite de aanhouding juridisch te verantwoorden: hoewel de quarantaine formeel vrijwillig is, werd hun vertrek op grond van de volksgezondheid als gevaarlijk gezien, waarop de burgemeester overging tot dwang – het paar werd overgeplaatst naar een ziekenhuis in Haren.

Aan RTL Nieuws vertelden de Spaanse Carolina Pimenta en haar Portugese vriend Andrés maandag hun versie van het verhaal: de suggestie dat ze ontsnapt zouden zijn uit quarantaine noemden ze ‘te belachelijk voor woorden’. ‘Niemand heeft ons verteld wat de regels zijn, we zijn behandeld als honden’, aldus Pimenta.

Met een ambulance worden medische voorraden aangevoerd. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Het is een volgende opmerkelijke twist in een toch al turbulente week. Die begon met passagiers die urenlang werden vastgehouden op Schiphol, zonder dat ze wisten wat hen te wachten stond. Ook was volgens passagiers niet duidelijk waarom mensen die positief testten niet thuis in isolatie mochten. Volgens woordvoerder van GGD Kennemerland Harm Groustra mocht dat wel; alleen de reizigers die geen vast adres in Nederland hadden, of die niet naar huis konden zonder met andere mensen in aanraking te komen (bijvoorbeeld omdat ze geen auto hadden), moesten naar het hotel.

Kim (39), die vrijdag aan boord zat van het vliegtuig vanuit Kaapstad, heeft echter een andere lezing: volgens haar probeerde de GGD iedereen over te halen naar het hotel te gaan (Kim wil liever niet met haar echte naam in de krant). ‘Op alle GGD-schermen met informatie stond dat als je in Nederland woont en geen andere mensen besmet, je ook in zelfquarantaine kon gaan’, vertelt ze. ‘Ik woon alleen in Amsterdam en was met de auto. Toch wilden ze dat ik naar het hotel ging.’

Pas om twee uur ’s nachts kreeg ze te horen dat ze naar huis mocht. Later kreeg ze een brief waarin stond dat ze ten onrechte positief was getest: er was een fout gemaakt. Dat zit haar nog het minst dwars. Het verbaast haar vooral dat er druk op haar werd uitgeoefend om naar het hotel te gaan. Wrang vindt ze het daarbij dat de Nederlanders die maandag uit Zuid-Afrika arriveerden, niet eens verplicht hoefden te testen. Deden ze dat wel, dan mochten ze de uitslag bovendien thuis afwachten.

Kortstondig

Het quarantainehotel blijkt daarmee een kortstondige noodoplossing te zijn geweest. De 48 met corona besmette personen in het hotel zijn de eersten, en meteen ook de laatsten die er in quarantaine gaan. ‘Het is de bedoeling dat er nu alleen nog mensen weggaan’, zegt Groustra. ‘We hopen dat iedereen over een week weg is.’

Jooste schikt zich in zijn lot. ‘Ik volg gewoon de regels. Ik viel nu eenmaal in deze groep. Wat buiten mijn hotel gebeurt, is voor mij irrelevant.’ Pas vanaf zaterdag doet die buitenwereld er weer toe: dan mag hij eindelijk weer naar huis.