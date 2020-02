Passagiers vinden het doodeng, maar piloot vindt vliegen in storm ‘interessant’

Reizigers in de vertrekhal op luchthaven Schiphol. Door de storm Ciara zijn er veel vluchten geannuleerd. Beeld ANP

De vluchten werden niet geannuleerd omdat het te gevaarlijk zou zijn om bij een harde zuidwestenwind te landen. Dat is onder deze omstandigheden heel goed mogelijk, stelt oud-gezagvoerder en veiligheidsanalist Benno Baksteen, maar het hangt af van de situatie. Voor elke landingsbaan zijn er limieten: de windsnelheid en de hoek waaruit de wind waait, bepalen of er veilig kan worden geland én opgestegen. Daarom besloot de luchtverkeersleiding zondag en maandag maar twee banen open te stellen van de zes waarover Schiphol kan beschikken.

De meeste vluchten gingen door. Schiphol verwerkt op een gemiddelde dag zo’n 1.200 tot 1.300 starts en landingen. Volgens een woordvoerder van KLM is gekozen voor het schrappen van vluchten in Europa, omdat die minder gevolgen hebben voor het netwerk van de luchtvaartmaatschappij.

Europese vluchten zijn frequenter, dus KLM is beter in staat gestrande passagiers een alternatief te bieden. ‘En een vlucht vanuit Singapore is misschien al onderweg als wij te horen krijgen dat de luchtverkeersleiding de landingscapaciteit terugschroeft vanwege het weer.’ Voor het vervoeren van gestrande passagiers kan de KLM eventueel een beroep doen op fusiegenoot Air France of partners als Delta Airlines. ‘De scenario's daarvoor liggen klaar.’

Vlagerige wind

Zowel zondag als maandag kregen bemanningen te maken met vlagerige wind, volgens Baksteen. ‘Dan veranderen windrichting en windsnelheid voortdurend.’ Er wordt dan vooral gekeken uit welke hoek de wind waait. ‘Van het deel van de wind dat in de richting van de baan staat, heb je geen last. Maar staat er veel wind dwars op het toestel, dan is landen iets moeilijker. Bovendien krijg je, zeker dicht bij de grond, meer last van turbulentie door gebouwen en hoge bomen.’

Of een vliegtuig kan landen in een bepaalde weersituatie hangt af van het type toestel. De limieten hiervoor worden vastgelegd bij de certificering van dat toestel. ‘Er gelden ook limieten voor de bemanning’, zegt Baksteen. Piloten met meer uren achter de stuurknuppel mogen met hardere dwarswind landen dan vliegeniers die minder ervaring hebben. ‘Is de vliegtuiglimiet voor dwarswind bijvoorbeeld 25 knopen, dan mogen minder geoefende piloten met maximaal 15 knopen landen.’

Op videobeelden die op internet verschijnen, lijken vliegtuigen weleens een speelbal van de wind. Ze lijken soms dwars op de landingsbaan af te stormen. Dat valt meestal mee, zegt Baksteen. ‘Een beetje scheef vliegen is niet zo erg. Vlak voor de landing trek je het toestel recht, de rest komt op de baan vanzelf goed.’ Passagiers mogen het dan doodeng vinden, piloten vinden vliegen onder deze omstandigheden juist interessant. ‘Ze hebben erop getraind in de simulator. Ze weten ook dat ze kunnen doorstarten en opnieuw proberen.’

Hobbelige reis

Voor de reizigers is het minder prettig, erkent de oud-gezagvoerder, zo’n wiebelend vliegtuig met brullende motoren. ‘Ik waarschuwde meestal de passagiers van tevoren dat het laatste deel van hun reis wat hobbelig zou worden.’ Voor het cabinepersoneel is een turbulente vlucht een grotere uitdaging dan voor de piloten. ‘Die krijgen te maken met inzittenden die in paniek raken en mensen die moeten overgeven.’ Harde wind speelt overigens de luchtvaart niet alleen parten in de lucht. Baksteen: ‘Als het te hard waait kun je de cabinedeuren niet openen, of de vrachtruimten. En bagagekarren moeten niet van hun plek waaien, tegen de vliegtuigen aan.’