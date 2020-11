Pas half januari komt ontspanning in zicht, ‘verzwaarde lockdown’ woensdagnacht afgeschaald

Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) geven een toelichting op de coronamaatregelen in Nederland. Beeld ANP

Minister-president Rutte en minister De Jonge benadrukten dinsdagavond in een persconferentie in vele toonaarden dat het te vroeg is om al op verlichting van de maatregelen vooruit te lopen. Duidelijk is wel dat het Sinterklaasfeest in kleine huiselijke kring moet worden gevierd. ‘Ik roep iedereen op de jaarlijkse familiebijeenkomst desnoods over enkele dagen te verdelen als de groep anders te groot wordt’, aldus Rutte.

Verder durfde hij nauwelijks vooruit te kijken. Slechts één ding werd dinsdagavond onomwonden duidelijk: de ‘verzwaarde lockdown’ die nu 12 dagen van kracht is, wordt vanaf woensdagnacht weer afgeschaald naar de ‘gedeeltelijke lockdown’ die al sinds 13 oktober gold. De zwembaden, de bibliotheken, de pretparken, de dierentuinen en de culturele instellingen kunnen dus weer, in beperkte mate, bezoek ontvangen. Thuis mogen weer drie gasten worden ontvangen, buiten mogen weer vier mensen samenkomen.

Al bij de aankondiging van de verzwaring was duidelijk dat deze fase na twee weken automatisch zou aflopen. Verder brengen de cijfers het kabinet vooral twijfels. De gedeeltelijke lockdown van 13 oktober, met vooral de horecasluiting, het negatief reisadvies, het thuiswerken en de beperking van de groepsgrootte als blikvangers, heeft na ruim een maand een aanzienlijk effect heeft gehad op de besmettingscijfers, maar dat effect lijkt wel over z’n hoogtepunt heen. Het aantal nieuwe coronabesmettingen daalt veel minder voorspoedig dan een week geleden. Op weekbasis loopt het aantal positieve testresultaten weliswaar nog terug, maar het tempo van de daling is veel trager dan een week geleden.

De Jonge waarschuwde dat veel maatregelen dan ook nog tot zeker half januari van kracht zullen blijven. ‘We snakken naar meer samen uit en minder alleen thuis. Maar we hebben rond de zomer geleerd dat je maatregelen te snel of te veel kunt loslaten. Als wij verslappen, grijpt het virus zijn kans. We moeten kiezen voor een behoedzame route naar minder maatregelen. We moeten eerst naar minder dan 1.200 besmettingen per dag en naar minder dan drie ic-opnamen per dag. In de berekeningen die nu op tafel liggen zijn we daar pas in de tweede helft van januari. Dan kunnen we terug naar een pakket maatregelen waarin we de besmettingen laag kunnen houden en de samenleving wat ruimte kunnen geven.’

Wel overweegt het kabinet een ‘gedeeltelijke, kleine tussenstap’ om mensen de ruimte te geven Kerstmis te vieren met iets meer naasten dan nu is toegestaan. Daarover wordt op 8 december besloten. Voorwaarde is dat het aantal besmettingen blijft dalen. Kerst of de jaarwisseling in grote groepen organiseren, lijkt bij voorbaat uitgesloten. ‘Juist tijdens de donkere dagen hebben we het dit jaar nodig om extra aandacht te hebben voor elkaar’, aldus De Jonge. ‘Dan helpt het als de kersttafel weer net iets groter is. Maar we moeten zorgen dat we onszelf met Kerst geen derde golf cadeau doen.’ Rutte noch De Jonge wilde speculeren over de vraag wat de december-tussenstap zou kunnen betekenen voor de horeca.

Het kabinet hoopt dat in de eerste maanden van 2021 met een vaccinatiecampagne kan worden begonnen, maar het zal dan nog lang duren voordat iedereen die dat wil, is ingeënt. Daarom is voor de fase vanaf half januari vooral het testen en het bron- en contactonderzoek van belang. De Jonge beklemtoonde dat dit nu veel beter geregeld is dan in de afgelopen maanden: de testcapaciteit is dusdanig uitgebreid dat iedereen met klachten nu snel terecht kan. Ook is er nu zoveel capaciteit dat binnenkort ook mensen zonder klachten zich kunnen laten testen als uit bron- en contactonderzoek naar voren is gekomen dat ze bij een patiënt in de buurt zijn geweest. Die test mag plaatsvinden op de vijfde dag na het contact. Wie dan negatief test, hoeft niet langer in thuisquarantaine te blijven.