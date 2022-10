Pas 24 veehouderijen opgekocht via vrijwillige regeling, van de 500 à 600 die volgens Remkes moeten wijken

Koeien onderweg om te worden gemolken. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Stikstofbemiddelaar Johan Remkes adviseert het kabinet om binnen een jaar 500 tot 600 piekbelasters van natuurgebieden op te kopen, zo nodig gedwongen. Maar provincies hebben sinds 2020 al de mogelijkheid om piekbelasters uit te kopen die daar zelf voor openstaan.

Daarmee werden nog lang niet zoveel boeren uitgekocht als Remkes voor ogen heeft. De meeste veehouderijen werden uitgekocht in Brabant (7) en Overijssel (6), provincies die ook veel landbouwbedrijven tellen. In Flevoland, Limburg, Noord-Holland, Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland werd nog niets opgekocht. In Flevoland en Noord-Holland kwam niemand in aanmerking voor de eerste ronde van de regeling; de tweede ronde begint binnenkort.

In Limburg komen volgens de provincie 150 tot 200 boeren in aanmerking voor de opkoopregeling. Reden dat hier nog niemand is uitgekocht, is dat er nog wordt onderhandeld: er lopen nog 30 gesprekken.

Ook in andere provincies kan het aantal nog fors stijgen. Gelderland zegt dat er misschien nog 70 overeenkomsten volgen. Noord-Brabant spreekt naar eigen zeggen nog met 22 veehouders. Een obstakel in de gesprekken is dat minister Christianne van der Wal vermoedelijk nog een betere regeling gaat presenteren. ‘Daardoor wachten veel boeren nog af’, aldus een woordvoerder in Brabant.

Voor de provinciale aankoopregeling is 483 miljoen uitgetrokken, in het transitiefonds van het kabinet is tot en met 2035 7,5 miljard begroot voor de opkoop van veehouderijen.