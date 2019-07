Partytenten, kilo’s chips en stiekem drinken: zo ‘oefenen’ Twentse jongeren voor Lloret

De chips vliegt in het rond buiten de partytent op het terrein van boer Klaassen in Albergen. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

De partytent staat nog geen dag overeind, maar het is er nu al een puinzooi. Het zeil in de hoek ligt bezaaid met chips. Tussen de luchtbedden slingeren plastic bekertjes, uitgeschopte schoenen en een pak sap. ‘Moet je kijken’, twee jongens in trainingspakken geven een rondleiding langs de proviand die de vriendengroep heeft ingeslagen als een derde aan komt zetten met het pronkstuk: een plastic shopper tot de rand gevuld met vijftien zakken chips. Een groot deel daarvan vliegt niet veel later door de lucht.

Ze zijn met z’n tienen en ze kamperen een halve week op het land van boer Klaassen, in Albergen. Het zijn jongens van 11 en 12, vrienden uit groep 8. Vanavond hebben ze bezoek van de meisjes uit hun klas. Belangrijk gespreksonderwerp: wie heeft met wie geschuifeld dan wel ‘gebekt’. Wat ze verder doen tijdens zo’n kampeervakantie? ‘Meisjes kijken’, roept de een. ‘Zwemmen in het kanaal’, zegt de ander. ‘Lol maken met vrienden’, vat een derde samen.

De zomervakantie is begonnen en dat betekent in dit deel van Twente dat groepjes jongeren hun tent opzetten in een weiland om hun vrijheid zonder ouderlijk toezicht te vieren. Overdag hangen ze in en om de tent, ’s avonds zoeken ze elkaar op en geven ze feesten.

Het is een nieuw fenomeen dat zich sinds een jaar of vier vijf ‘razendsnel’ uitbreidt, zegt Nico Hesselink, handhaver bij de gemeente Tubbergen en Dinkelland. Dit jaar kamperen in beiden gemeenten zo’n negentig groepen jongeren.

Het begint met jongens en meisjes van 11 en 12, zoals de groep in Albergen, maar de meesten zijn tussen de 13 en 15. Het is oefenen voor ‘het grote werk’, zoals een groepje meisjes in een legertent in Rossum het noemt: een vakantie met vrienden op jongerencampings als Appelhof en Terpstra op Terschelling – en uiteindelijk: Lloret de Mar.

Het zijn weken met gebroken nachten voor handhaver Hesselink. De afgelopen jaren hebben de betrokken gemeenten verschillende tactieken toegepast om te voorkomen dat de feestjes uit de hand liepen. Een paar jaar geleden had de handhaver zijn 06-nummer aan alle kamperende jongeren gegeven, voor de veiligheid. ‘Vervolgens werd ik zes, zeven keer in de nacht gebeld: er is hier een groep jongens die we hier niet willen en we krijgen ze niet meer weg.’

Vorig jaar ging hij systematisch alle groepen af, ter controle. ‘Bijna overal vonden we alcohol, ook bij de groepen met kinderen van 12.’ Dat plaatste Hesselink voor een dilemma: de jongeren staan formeel op eigen terrein. ‘Dat maakt het lastig voor ons om op te treden.’

Aanspreekpunten en bekeuringen

Dit jaar gooit de gemeente Tubbergen het over een andere boeg. De jongeren, hun ouders en de grondeigenaar moeten van tevoren een convenant tekenen dat strenger is dan andere jaren. Wie wordt gepakt met alcohol krijgt een bekeuring. Feestjes mogen, maar de jongeren mogen niet meer gasten uitnodigen bij hun tent dan hun eigen groep groot is. Voor de zekerheid heeft de gemeente bovendien chauffeurs van zuivelbedrijven die ’s nachts door het gebied rijden, gewaarschuwd voor rondslingerende jongeren.

En misschien wel de grootste troef: per kampeergroep moeten twee ouders zich opgeven als aanspreekpunt. Hesselink: ‘We willen dat ouders zich weer verantwoordelijk gaan voelen. De laatste jaren was het toch iets te veel: we zien jullie over een week wel weer terug.’

Het loopt beter dit jaar, zegt burgemeester Wilmien Haverkamp van gemeente Tubbergen. ‘We hebben tot nu toe pas één groep die overlast gaf naar huis moeten sturen.’ Misschien komt het door de regen van afgelopen week, misschien zijn het de nieuwe regels, maar de jongeren lijken dit jaar rustiger.

En inderdaad: bij de drie kampeergroepen die de Volkskrant bezoekt, gaat het er op zaterdagavond alles behalve wild aan toe. ‘Alcohol?’, vragen de negen meisjes die hun tent op een weiland buiten Oud Ootmarsum hebben opgezet. ‘Daar zijn wij nog veel te jong voor.’ Natuurlijk, de vriendinnen van 13 komen deze week ook op feestjes waar wel wordt gedronken. ‘Maar daar worden ze hooguit een beetje aangeschoten.’ Zelf prefereren ze naar eigen zeggen nog altijd cola boven bier of de aperitiefwijn Hugo.

Waar zo’n kampeerweek dan wel om draait? Om de gezelligheid, zegt Lotte (13). ‘Gewoon, met elkaar bezig zijn’. De vriendinnengroep is al sinds januari bezig met plannen. Ze hebben hun zakgeld bij elkaar gelegd en voor 100 euro een grote feesttent gehuurd waarin ze allemaal passen. Ze hebben geregeld dat ze op dit weiland mogen staan en gezorgd voor voldoende stoelen, bankstellen en zelfs een eigen dixi.

Nu het allemaal rond is, is het grote hangen begonnen. Ze slapen uit tot laat in de ochtend. Ze voetballen en volleyballen wat, luisteren muziek, eten pizza. ’s Avonds om een uur of 10 stappen ze op de fiets. Elke avond bezoeken ze een ander kampement, of krijgen ze zelf bezoek.

De kampeerfeesten mogen in Twente nieuw zijn, helemaal nieuw is het fenomeen niet, zegt traditiedeskundige Ineke Strouken. ‘In Brabant zie je dat al veel langer: jongeren zetten bij een boer een paar tenten op, nemen drank mee en maken een kampvuurtje.’ Het draait om vrijheid, samenzijn en voorzichtig oefenen in zelfstandigheid. ‘Je bent op jezelf, maar je ouders zijn nooit ver weg.’

Zonder ouders. Het zijn woorden die bijna alle jongeren in de mond nemen als ze vertellen wat het kamperen zo mooi maakt. Evi (14), Lori (14) en Hanne (13), die in een beukenbos schuin tegenover het ouderlijk huis van Hanne staan, stralen ervan. ‘Niemand let op je, je kunt doen wat je zelf wilt’, zegt Hanne. En dus eten ze elke dag pizza, patat of ‘lasagne zonder groenten’, ontbijten ze niet of met chips, en gaan ze pas diep in de nacht slapen.

Vannacht is na een week kamperen hun laatste nacht. Er komen wat vriendinnen logeren. Ze gaan spelletjes doen en muziek luisteren. En misschien, zegt Evi, gaan ze dit keer wel helemaal niet slapen.