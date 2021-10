Partijleider Laschet bereid om op te stappen, als dat betekent dat zijn CDU aan het roer blijft

Armin Laschet. Beeld AP

Laschet, onder wiens leiding de CDU een kwart van zijn zetels verloor en na zestien jaar het kanseliersambt moest prijsgeven, begon zijn toespraak met een lang pleidooi voor een nieuwe regering met zijn partij aan het roer. Een uur nadat Duitse media meldden dat de CDU-leider zich bereid zou verklaren op te stappen, somde Laschet voor de camera’s de voordelen op van een coalitie van CDU, de centrum-rechtse FDP, en de linkse de Groenen.

‘Met de Jamaica-coalitie (de politieke kleuren van deze partijen komen overeen met de vlag van Jamaica, red.) heeft het land werkelijk een kans op een omwenteling’, aldus Laschet. ‘Deze coalitie heeft een brede basis in de samenleving, van jong tot oud, van landbouw tot industrie. Samen kunnen we heel veel gedaan krijgen. Wij houden de deur tot op de laatste seconde open.’

Dat is opmerkelijk, want het wordt steeds onwaarschijnlijker dat iemand door die deur heen stapt. De grote verkiezingswinnaar, de sociaal-democratische partij SPD, sprak juist donderdag zes uur lang met de FDP en de Groenen over mogelijke regeringsvorming. Tussen de drie partijen zijn weliswaar behoorlijke geschilpunten, maar zelfs als die besprekingen vastlopen is het onwaarschijnlijk dat de twee kleinere partijen zich onverwijld in de schoot van de CDU werpen.

Mocht het toch zover komen en mocht zijn persoon dan in de weg staan, zei Laschet tegen het einde van zijn toespraak, dan is hij bereid plaats te maken. Hij kondigde ook een personele reorganisatie aan van zijn partij, tijdens een nog te plannen partijbijeenkomst. ‘Het gaat niet om de persoon Armin Laschet’, zei Laschet. ‘Het grote project Jamaica is wat telt.’

Kritiek uit eigen gelederen

Laschets optreden was tekenend voor de manier waarop hij sinds de verkiezingsnederlaag van zijn partij optreedt, en die hem op veel kritiek uit eigen gelederen komt te staan. Tijdens de campagne maakte hij enkele grote fouten, met als dieptepunt een foto waarop hij schaterlachte te midden in een waterrampgebied waar 180 mensen omkwamen. De CDU/CSU leed een historische nederlaag, de sociaal-democratische partij SPD is nu met afstand de grootste.

Ondertussen blijft Laschet aan, ook al trekken steeds meer CDU-prominenten zijn geschiktheid als partijleider in openlijk in twijfel. Laschets toespraak was dan ook bedoeld om te laten zien dat hij niet koste wat het kost aan het pluche wil blijven kleven, aldus een ingewijde tegenover de kwaliteitskrant Süddeutsche Zeitung. ‘Hij kleeft aan niets’, aldus deze bron. ‘Maar het was beslist geen aftreden.’