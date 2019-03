liveblog NOS verkiezingsdebat

Partijen zien volop kansen op samenwerking – tot het over de islam gaat. Lees hier het slotdebat terug

In het afsluitende tv-debat voor de provinciale verkiezingen van woensdag deden de meeste partijleiders hun uiterste best om het kalm en waardig te houden, zo kort na de gebeurtenissen in Utrecht. De partijen zien volop kansen op samenwerking. Alleen tussen Wilders en Jetten knetterde het even, toen de PVV-leider over de islam begon. In het liveblog hieronder leest u de belangrijkste woordenwisselingen terug.