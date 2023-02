Partijen kibbelen over wet voor duurzaam ondernemen; VVD wil een Vestigingsklimaatakkoord

Leden van de oppositie tijdens het Kamerdebat over het vestigingsklimaat voor bedrijven in Nederland. Van links naar rechts: Renske Leijten (SP), Stephan van Baarle (Denk), Suzanne Kröger (zittend, GroenLinks), Barbara Kathmann (PvdA) en Chris Stoffer (SGP). Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Het Tweede Kamerdebat over de kwaliteit van leven voor Nederlandse ondernemingen krijgt donderdag een komische wending als BBB-Kamerlid Caroline van der Plas het opneemt voor VNO-NCW. VVD-Kamerlid Pim van Strien heeft de belangenvereniging voor ondernemers zojuist een ‘lobbyclub’ genoemd. ‘Ik maak bezwaar tegen deze omschrijving. Dit laat vooral zien dat de VVD geen echte ondernemerspartij meer is.’

Ook D66’er Romke de Jong, telg uit een ondernemersfamilie, maakt bezwaar. ‘De kwalificatie van VNO-NCW als lobbyclub leg ik naast me neer. Het is de grootste werkgeversorganisatie, die ervoor zorgt dat wij geïnformeerd worden over de zorgen van ondernemers’. JA21’er Derk-Jan Eppink herkent zich evenmin in Van Striens definitie. ‘Wat volgens de VVD een lobbyclub is, is toch echt de spreekbuis van heel veel ondernemers.’

Toch is dit de definitie in Van Dale van het woord ‘lobbyen’: als organisatie door gesprekken proberen belangrijke politieke beslissingen te beïnvloeden. En dat is precies wat VNO-NCW doet. De spreekbuis van de ondernemers is er samen met bestuursvoorzitter Peter Berdowski van baggermultinational Boskalis toch maar mooi in geslaagd het onderwerp ‘vestigingsklimaat’ op de overvolle Kameragenda te krijgen.

Volgens VNO-NCW is de toon ‘vijandig’

VNO-NCW-voorziiter Ingrid Thijssen gooide vorig jaar de knuppel in het hoenderhok door in een interview te beweren dat het ondernemersklimaat in Nederland zich in een ‘vrije val’ bevindt. Ze noemde daarvoor tal van redenen, waaronder de verhoogde belastingen voor bedrijven, de stikstofcrisis en het tekort aan hoogopgeleide technici.

Maar ze noemde ook de ‘toon’ van het politieke debat, die volgens Thijssen de laatste jaren ronduit vijandig is als het over bedrijven gaat. Het meest aangehaalde voorbeeld daarvan is een tweet van PvdA-Kamerlid Joris Thijssen, die verklaarde dat het vertrek van Shell uit Nederland ‘een zegen voor het land’ is. Shell kondigde eind 2021 aan zijn hoofdkantoor van Den Haag naar Londen te verhuizen.

Eerder was Unilever al de Noordzee overgestoken. Chemiebedrijf DSM wordt binnenkort Zwitsers en Berdowski van Boskalis dreigde in januari ook met het verplaatsen van zijn hoofdkantoor. Boskalis voelt zich benadeeld omdat Nederland op de klimaattop in Glasgow heeft beloofd geen steun meer te verlenen aan internationale fossiele energieprojecten. Dat treft Boskalis hard, omdat het bedrijf overal ter wereld olie- en gaspijpleidingen aanlegt. Maar Berdowski hekelt vooral de initiatiefwet Verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen (IMVO), die is ingediend door D66, ChristenUnie, SP, Volt, PvdA en GroenLinks.

Nederland moet niet uit de pas lopen

De wet, indien aangenomen door beide Kamers, verplicht Nederlandse bedrijven verantwoording af te leggen over hun toeleveringsketen. Zij moeten in hun jaarverslagen aannemelijk maken dat hun hele productieketen de mensenrechten respecteert en milieuwetgeving naleeft. Berdowski vindt dat een onrealistische eis, vooral omdat Nederland hiermee verder gaat dan soortgelijke regelgeving die de Europese Unie momenteel voorbereidt.

De coalitie is sterk verdeeld over de wet. VVD en CDA willen niet dat Nederland uit de pas loopt met de rest van Europa, omdat dit het Nederlandse vestigingsklimaat zou schaden. Zij vrezen dat nog meer multinationals dan naar het buitenland zullen vluchten. De liberalen en christendemocraten hebben het coalitieakkoord aan hun zijde.

Daarin staat dat Nederland ‘nationale IMVO-wetgeving invoert die rekening houdt met een gelijk speelveld met de omringende landen en implementatie van mogelijke EU-regelgeving’. Nederland mag dus niet strenger voor bedrijven zijn dan andere EU-landen, staat hier. Desondanks behoren coalitiepartners D66 en ChristenUnie tot de indieners van de wet.

De twee beleidsverantwoordelijke VVD-ministers, Micky Adriaansens (Economische Zaken) en Liesje Schreinemacher (Buitenlandse Handel), hebben de initiatiefwet namens het kabinet ontraden. ‘Met het nu voorliggende voorstel zijn wij er niet gerust op dat we de regels hier niet strenger maken dan in landen om ons heen’, stelt Schreinemacher in een persverklaring. Adriaansens neemt tijdens het Kamerdebat afstand van haar afkeurende houding. In reactie op kritische vragen van ChristenUnie-lid Stieneke van der Graaf zegt ze dat ze ‘voor haar beurt, en niet namens het kabinet’ heeft gesproken.

VVD wil een ‘Vestigingsklimaatakkoord’

De initiatiefnemers van de wet reageren tijdens het Kamerdebat zeer geprikkeld op de ‘blokkade’ van het ministersduo, maar die is in principe niet relevant. Als het parlement de wet aanneemt, moet het kabinet die uitvoeren. Maar een Kamermeerderheid lijkt nog niet in zicht. De rechtse fracties zijn allemaal tegen en die zijn in de meerderheid.

Van Strien doet namens de VVD het voorstel een Vestigingsklimaatakkoord te sluiten. Werkgevers en ‘andere partijen’ zouden dan in overleg afspraken kunnen maken over hoe een goed vestigingsklimaat ook in de toekomst gewaarborgd kan worden. Het VVD-Kamerlid krijgt niet veel verbale bijval voor dit voorstel.

GroenLinks-woordvoerder Suzanne Kröger ziet het nut niet van het zoveelste ‘praatcircus’. ik zie de meerwaarde van zo’n akkoord niet, behalve als de bedoeling ervan is om weer vertraging te creëren’. Barbara Kathmann (PvdA): ‘We gaan niet weer een exclusief tafeltje organiseren voor werkgevers die toch al het 06-nummer van de premier hebben.’

Zelfs minister Adriaansens reageert lauwtjes en zegt dat ze niet direct ziet wat zo’n nieuwe gespreksronde met werkgevers toevoegt. ‘We praten als kabinet al heel veel met ondernemers en weten heel goed wat zij willen.’ Toch zegt ze toe het VVD-voorstel te zullen verkennen.