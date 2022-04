Partijcongres Volt: voorzitters stappen op na affaire Gündogan

Leden tijdens het partijcongres van Volt. Beeld ANP

‘We willen heel graag dat onze worstelingen gedeeld worden’, zegt Lucia Nass, bestuurslid van Volt Europa, zondag bij aanvang van het partijcongres in Den Bosch tegen de aanwezige pers. In de uren die volgen wordt daar volop in voorzien. Zeven bestuursleden van de partij ondergaan een spervuur aan kritische vragen over de wijze waarop uiteindelijk de kwestie met het inmiddels geroyeerde Kamerlid Nilüfer Gündogan is afgehandeld.

Een deel van de Volt-leden vindt dat er te hard en overhaast is gehandeld. Was het na de eerste melding over grensoverschrijdend gedrag in februari nodig om meteen tot schorsing over te gaan? Had de communicatie niet minder hard kunnen zijn om een publiek figuur als Gündogan ook enige bescherming te bieden? ‘Ik vind het niet leuk hoe er met haar is omgegaan’, aldus een lid uit Amsterdam. ‘Hoe hebben jullie geprobeerd om dat weer een beetje goed te maken?’

Zelfreflectie

Het bestuur erkent dat ‘een stukje zelfreflectie’ nodig is. De communicatie wordt nog eens goed onder de loep genomen, er moet een crisisplan komen en ook ‘het integriteitshuis’ binnen de partij moet uitgebouwd worden. De twee co-voorzitters van Volt, Peter Paul de Leeuw en Sacha Muller, kondigen hun vertrek aan, ook omdat ze hebben ervaren dat het voorzitterschap van een politieke partij ‘niet iets is wat je erbij doet’.

Tegelijkertijd blijft de boodschap dat de escalatie van het conflict vooral aan Gündogan te wijten is. Zij zou zich onbuigzaam hebben opgesteld toen er eenmaal meldingen over haar grensoverschrijdend gedrag binnenkwamen. ‘Er had heel veel beter gekund, maar we hebben naar eer en geweten gehandeld’, benadrukt partijsecretaris Rob Keijsers. ‘Daar sta ik volledig achter, hoe treurig ik de gebeurtenissen ook vind voor de melders, voor de partij en voor Nilüfer.’

Uiteindelijk zijn het niet de critici die de meeste bijval krijgen, maar partijleider Laurens Dassen. Die toont enige empathie voor zijn geroyeerde voormalige nummer twee (‘Ook Nilüfer heeft ontzettend veel verdriet’), maar noemt het vooral ‘gênant en pijnlijk’ dat sommige leden zich lange tijd niet veilig hebben gevoeld.

‘We zijn uiteindelijk voor de waarden van Volt blijven staan', aldus Dassen ‘Op het moment dat er sprake is van grensoverschrijdend gedrag moeten we in actie komen. We zijn voor veiligheid gaan staan en hebben zo zuiver mogelijk proberen te acteren, maar het was supermoeilijk en natuurlijk moeten we kijken hoe het beter kan.’ Dassen wil daarom advies gaan inwinnen bij Mariëtte Hamer, regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Smaad

De afwezige Gündogan legt zich niet neer bij de beschuldigingen die tegen haar zijn geuit. Ze wil de mensen die hebben geklaagd over mogelijk grensoverschrijdend gedrag aanklagen wegens smaad. Ook medestanders van het ex-Volt-Kamerlid menen dat de partijtop van Volt de klachten al te gretig heeft aangegrepen om af te komen van de als lastig ervaren Gündogan.

Dassen maakt zondag duidelijk dat er geen weg terug meer is voor haar. ‘Het korte antwoord is nee. We hebben een politiek conflict waar we niet meer uitkomen.’ Gündogan gaat als zelfstandig Kamerlid verder.

In zijn afsluitende speech probeert Dassen na maanden van intern conflict de aandacht weer te verschuiven naar 'de Europese droom die Volt is’. ‘Dat is noodzakelijker dan ooit nu er zoveel vreselijks gebeurt op ons continent.’