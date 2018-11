Partij voor de Dieren doet aangifte tegen Klaas Dijkhoff wegens verspreiden 500 plastic ballonnen

Het Tweede Kamerlid Christine Teunissen van de PvdD dient dinsdag haar aangifte in bij de Haagse politie. ‘Omdat verspreiding van vijfhonderd stuks zwerfafval een economisch delict is’, zegt Teunissen. ‘Ik vind het een heel principiële zaak, dat zal het Openbaar Ministerie ook moeten vinden.’

De ludieke actie van Dijkhoff afgelopen zaterdag was een reactie op recente kritiek: Dijkhoff zou volgens sommigen ‘te veel proefballonnen zou oplaten’. Vrijwel gelijk na de actie volgden er negatieve reacties in de media en op Twitter, waarin mensen verwezen naar de beloofde inzet van de VVD voor het milieu.

Hoe kansrijk de aangifte is, is nog wel de vraag. Na een oproep van de Tweede Kamer uit 2014 om ballonnen te ontmoedigen, heeft een groeiend aantal gemeenten een verbod ingesteld. Maar het gemeentebestuur van Den Bosch liet recent juist weten daar niets voor te voelen. Een verzoek van De Bossche Groenen werd genegeerd. Van een landelijk verbod is vooralsnog geen sprake.

Klaas Dijkhoff: Rotzooi ruim je op.



Also Klaas Dijkhoff:



Ik doe effe wat plastic de lucht in gooien hoor. Komt alleen maar in de zee terecht, gaan alleen maar dieren dood van en zorgt alleen maar voor plastic soep https://t.co/miWI0ncGSY Esther Ouwehand