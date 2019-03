Partij van transgenders wil in bestuur van waterschap en meer verkiezingsnieuws

11-3-2019

Mysterieuze diefstal van campagneborden CDA

Drie avonden kostte het kandidaat-Statenlid Marcel Deryckere (CDA) om dertig ‘sandwichborden’ met zijn hoofd erop aan lantaarnpalen te hangen. En nu zijn er nog maar tien over. In de gemeente Tilburg werden de afgelopen week volgens Deryckere zo’n veertig van de zestig verkiezingsborden van het CDA gestolen. Zondag deed hij aangifte.

Het campagnebord van Deryckere in Limburg. Beeld .

‘Het is ongehoord. Ze zijn echt vakkundig losgeknipt.’ De borden zijn namelijk behoorlijk stevig, volgens Deryckere. ‘Het zijn zeker geen wegwerpbordjes, en ze zitten vast met tie wraps.’

Vier jaar geleden verdwenen er in de gemeente Tilburg ook al borden. ‘Maar niet in deze omvang. Bijna alles is weg.’ Of het een aanval is op het CDA is volgens Deryckere niet duidelijk. Er hangen namelijk niet veel borden van andere partijen in Tilburg. Terwijl het er in verkiezingstijd gewoon is toegestaan om borden aan lantaarnpalen te bevestigen.

De politie onderzoekt of ze iets kunnen doen met de aangifte. ‘Het is toch diefstal.’ De borden van Deryckere zullen terugkomen. ‘Ik heb er gelukkig nog 25 in mijn auto liggen. Die plaatsen we zo laat mogelijk, zodat ze niet weer weg worden gehaald.’

Partij van transgenders wil in bestuur van waterschap

Voor de waterschapsverkiezingen in Amstel, Gooi en Vecht stelt zich een opzienbarende partij verkiesbaar: QUEER. Hun logo is een regenboog, hun partijnaam is een verzamelwoord voor lhbt’ers. We bellen met lijsttrekker Jeanine Bouman.

Beeld .

‘QUEER zet in op bestuurlijke vernieuwing bij het waterschap’, vertelt lijsttrekker Jeanine Bouman. Daarom pleit haar partij bijvoorbeeld voor een scheiding van het dagelijks en algemeen waterschapsbestuur. ‘Dat is democratischer.’

Niet heel queer-specifieke issues, maar het is voor Bouman, zelf transgender, belangrijk dat ‘queers’ vertegenwoordigd zijn in alle overheidsorganen. Dus ook de waterschap. ‘Met verbijstering keek ik naar de gemeenteraadsverkiezingen. Daar zijn toen maar vier transgenders verkozen in het hele land. Je wilt niet dat mensen vóór je kiezen, je moet zelf vertegenwoordigd zijn.’

Bouman is in sommige kringen bekend als beeldend kunstenaar Jeanine Squirrel. Haar politieke ambitie is echter geen stunt. ‘In sommige media worden wij wat carnavalesk neergezet. Dan focust men bijvoorbeeld op dat wij vinden dat er meer naturisme mogelijk moet zijn langs de rivieren. Ja, wij willen een tolerante samenleving. Daar hoort ook bij dat mensen zelf mogen bepalen hoe en waar ze recreëren. Maar als groep hebben wij inhoudelijk wel meer te vertellen.’