Partij van Iraakse geestelijke Al-Sadr wint ook na hertelling verkiezingen

De partij van de Iraakse geestelijke Moqtada al-Sadr is vrijdag uitgeroepen tot winnaar van de parlementsverkiezingen van afgelopen mei. De resultaten lieten lang op zich wachten omdat alle stemmen opnieuw geteld moesten worden.

Het parlement had opdracht gegeven tot die hertelling, omdat sprake zou zijn geweest van onregelmatigheden. Niet alle stembiljetten konden opnieuw bekeken worden. Na de verkiezingen is een opslag in vlammen opgegaan waar stembussen uit Bagdad waren opgeslagen.

De partij van al-Sadr was eerder dit jaar ook al de grote winnaar van de verkiezingen, maar door de hertelling is er nog geen nieuwe regering gevormd. Onder de bevolking bestaat ondertussen veel onvrede over corruptie, de slechte openbare voorzieningen en de trage wederopbouw na de jarenlange strijd tegen terreurgroep IS.

Al-Sadr zal geen premier worden – hij is leider van de winnende partij, maar zelf niet verkiesbaar - maar hij zal wel een grote rol gaan spelen in de Iraakse politiek, zeer tegen de zin van zowel de VS als Iran.