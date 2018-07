Partij Marine Le Pen financieel gestraft voor mogelijke fraude met Brussels geld

Franse rechters hebben besloten 2 miljoen euro in te houden op de overheidssubsidie van Rassemblement National, het voormalige Front National. De uiterst rechtse, populistische partij van Marine Le Pen wordt verdacht van oneigenlijk gebruik van geld uit een fonds dat voor assistenten van Europarlementariërs is bestemd. Het RN zou dat geld van 2009 tot 2017 hebben gebruikt voor politieke doeleinden in eigen land. Volgens de rechters heeft de partij in totaal voor zo’n 7 miljoen euro gefraudeerd.