Partij laat Thaise prinses vallen als kandidaat-premier

De Thaise generaal Prayuth Chan-o-cha dacht dat hij op rozen zat. Hij had de verkiezingen van 24 maart goed voorbereid en alles zó naar zijn hand gezet dat het premierschap hem niet meer kon ontgaan. De generaal had echter buiten de prinses gerekend. Vrijdag werd bekend dat Ubolratana Mahidol, de oudste zus van koning Maha Vajiralongkorn, zich kandidaat heeft gesteld voor het premierschap van Thailand. Zij leek daarmee vrijwel zeker de grootste tegenspeler van de generaal te worden.

De partijleider van Thai Raksa Chart laat het document zien met daarop de nominatie van de prinses Ubolratana Mahidol voor het premierschap. Beeld EPA

Maar de prinses op haar beurt had buiten de koning gerekend. Die is, zo bleek later op de dag, niet blij met de politieke ambities van zijn zus. Vajiralongkorn noemt de actie van zijn zus in een verklaring ‘ongepast en onwettelijk’. Betrokkenheid van een hooggeplaatst lid van de koninklijke familie bij de politiek, op wat voor manier dan ook, ‘is in strijd met de tradities, gewoonten en cultuur van het land en is daarom uiterst ongepast’, aldus de koning.

Extra pijnlijk

De nominatie van de prinses was extra pijnlijk, omdat zij is voorgedragen door de partij Thai Raksa Chart, opgericht door aanhangers van de afgezette premier Thaksin Shinawatra. Hij is de aartsvijand van de Thaise elite, de koningsgezinden, de vrienden van het leger en dus ook van generaal Prayuth.

Thaksin werd in 2006 in een coup afgezet, maar zijn partij bleef maar verkiezingen winnen. In 2014 pleegde Prayuth op zijn beurt een coup. Hij heeft de Grondwet herschreven, kiesdistricten veranderd, en de kieswet gewijzigd om te verhinderen dat de Thaksin-kliek opnieuw aan de macht zou kunnen komen.

En plotseling schoof die gehate kliek een prinses naar voren en moest Prayuth het, zo leek, opnemen tegen een lid van de koninklijke familie. Hoe doe je dat in een land waar die een bijna goddelijke status heeft? Waar op elk onvertogen woord over een lid van het koningshuis een langdurige celstraf kan staan?

Ongekende stap

De stap van Ubolratana was ongekend. Nooit eerder liet een lid van het koninklijk huis zich rechtstreeks in met de politiek. De Thais vereren hun koningshuis meer dan de boeddha zelf. De overleden koning Bhumibol was voor veel Thais niets minder dan een God.

Ubolratana is het meest ‘aardse’ en toegankelijke lid van het Thaise koninklijk huis. Ze deed afstand van haar koninklijke titels om heel romantisch te kunnen trouwen met de ‘burger’ Peter Jensen.

Ze leefde 26 jaar in Amerika, studeerde aan het prestigieuze MIT en kwam na haar scheiding terug naar Thailand, waar ze opnieuw de titel ‘prinses’ kreeg. Ze maakte naam als actrice en zangeres en is verwoed gebruiker van sociale media.