Nieuws Groot-Brittannië

Partij Johnson verliest zetel in Brits parlement na verkiezingen Wales

Boris Johnson heeft een gevoelige nederlaag geleden. Zijn Conservatieve Partij verloor bij lokale verkiezingen in Wales een parlementszetel aan de Liberaal-Democraten. De meerderheid waarop de kersverse premier van het Verenigd Koninkrijk in het parlement steunt, is daarmee teruggebracht tot één zetel.