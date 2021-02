Partij in Liechtenstein wint de verkiezingen met miniem verschil: 23 stemmen

Liechtenstein is slechts 160 vierkante kilometer groot, telt 39.000 inwoners, en is een van de welvarendste landen ter wereld. Beeld Imageselect

De VU presenteerde Daniel Risch, de voormalige minister van Infrastructuur, Economie en Sport, als de nieuwe premier. De FBP ging de verkiezingen in met Sabine Monauni als kandidaat-regeringsleider. Zij was de eerste vrouwelijke lijsttrekker ooit in het land.

Het parlement van Liechtenstein, een klein vorstendom in het midden van Europa, telt 25 leden. De conservatieve partijen FBP en VU vormen al decennialang een coalitie. Liechtenstein is slechts 160 vierkante kilometer groot, telt 39.000 inwoners, en is een van de welvarendste landen ter wereld. Eenderde van de inwoners bestaat uit buitenlanders, voornamelijk Zwitsers, Oostenrijkers Duitsers en Italianen.

Ongeveer 20.000 mensen gingen zondag naar de stembus. De opkomst was 78 procent en bijna iedereen bracht zijn stem uit per post. De links-groene Vrije Lijst (FL) behaalde 12,9 procent van de stemmen. Nieuwkomer Democratie voor Liechtenstein bleef steken op 11,9 procent.