Partij autoritaire premier Bangladesh wint verkiezingen

De zege kon haar eigenlijk niet ontgaan; de belangrijkste rivale van de ‘ijzeren dame’ Hasina, Khaleda Zia, (73), zit in de cel. Na een veroordeling wegens corruptie, maar volgens Khaleda zelf zit ze daar als politieke gevangene. Het werd haar verboden aan de verkiezingen deel te nemen.

Ooit een voorvechtster van democratie en burgerrechten, heeft Hasina zich ontpopt tot een autocratische leider. Onder haar bewind werden leden van oppositiepartijen gevangen gezet, werd een islamistische partij verboden en de persvrijheid aan banden gelegd. Aan de vooravond van de verkiezingen liet haar regering de website van de belangrijkste oppositiepartij blokkeren en legde beperkingen op aan het gebruik van internet door de bevolking.

Ballingschap

Sheikh Hasina werd geboren in Pakistan, een kwart eeuw voordat Bangladesh zich op bloedige wijze afscheidde van dat land. Haar vader was een van de belangrijkste aanstichters van de onafhankelijkheidsstrijd in 1971. In 1975 werd hij kortstondig president, voordat militairen hem, zijn vrouw en drie zonen doodden. Dochter Hasina verbleef op dat moment in het buitenland. Het duurde tot 1981 voordat ze haar ballingschap in India opgaf, terugkeerde naar Bangladesh en zich kantte tegen het militaire regime. Talrijke keren moest ze haar kritiek bekopen met gevangenisstraf en huisarrest.

Eind 1990 bezweek het bewind onder volksprotesten, waarin Hasina een belangrijke rol speelde. Bij de eerste vrije verkiezingen in Bangladesh, in 1991, slaagde ze er evenwel niet in haar partij Awami League (AL) de grootste te maken. Haar opponent Khaleda Zia van de Bangladesh Nationalist Party (BNP), tegen wie ze nog vaker in het krijt zou treden en die begin dit jaar achter de tralies belandde, werd premier.

Gewond

In 1996 won Hasina de verkiezingen wel. Onder haar leiding trok de economie aan in een der dichtstbevolkte landen ter wereld (het telt momenteel ruim 170 miljoen inwoners, van wie het overgrote deel moslim is). Bij de verkiezingen van 2001 was het weer haar rivale Khaleda die won. Er volgde een turbulente politieke periode, waarin hun beider partijen elkaar het licht in de ogen niet gunden. In 2004 raakte Hasina tijdens een politieke manifestatie licht gewond door een granaat. In 2007 riep een interim-regering met militaire steun de noodtoestand uit. Zowel Hasina als Khaleda moest de cel in.

Na de opheffing van de noodtoestand in 2008 werden verkiezingen gehouden die opnieuw door Hasina gewonnen werden. Ze bleef premier in 2014 na verkiezingen die door de oppositie onder leiding van Khaleda geboycot werden.

In haar tienjarig bewind kreeg ze internationale lof voor de opvang van meer dan een half miljoen Rohingya-vluchtelingen uit buurland Myanmar. Zelf is ze vooral trots op de economische groei, die het afgelopen jaar bijna 8 procent bedroeg. Verreweg het belangrijkste exportproduct is kleding, die veelal door meisjes en vrouwen onder primitieve omstandigheden en tegen lage lonen wordt vervaardigd.

Wat haar door critici in binnen- en buitenland vooral wordt aangerekend, is dat ze in feite een eenpartijstaat leidt doordat vrijwel elke oppositie onderdrukt wordt. Volgens Hasina’s zoon Wazed vindt ze het een eer dat ze in het Westen als een autoritaire leider wordt beschouwd.