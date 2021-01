Particuliere schade Oud en Nieuw ruim helft minder dan voorgaande jaren: van 14 miljoen naar 6 miljoen euro

Een door vuurwerk vernield bushokje Beeld ANP Robin Utrecht

De werkelijke verzekerde schade is hoger dan de schatting, omdat de medische kosten en claims op zakelijke verzekeringen niet zijn inbegrepen.

Ook het aantal meldingen bij Stichting Salvage, die namens brandverzekeraars eerste hulp na brand biedt aan verzekerden, daalde met 56 procent. De beperkte schade van deze jaarwisseling is te wijten aan het vuurwerkverbod dat werd gehanteerd om de overvolle IC’s te ontzien.

Astronomisch bedrag

‘Vooraf hadden we daar wel andere verwachtingen van’, zegt Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars in een telefonische reactie. ‘We dachten dat het wel eens een giftige cocktail kon worden, zoals de beelden uit Veen deden vermoeden. Uiteindelijk viel het gelukkig behoorlijk mee.’

Althans, ten opzichte van voorgaande jaren, benadrukt hij. ‘6 miljoen valt misschien mee ten opzichte van wat we gewend zijn, maar het blijft een astronomisch bedrag’, zegt Weurding. ‘We moeten dat niet normaal gaan vinden. Het gaat nog steeds om een hoop geld en leed.’ Hij zegt alle maatregelen te steunen die kunnen leiden tot een veiliger jaarwisseling. ‘Het is immers in ieders belang dat veiligheid voorop staat.’

Autobranden

Ook de vuurwerk-gerelateerde schade valt dit jaar laag uit. Vorig jaar speelde vuurwerk een rol in 50 procent van de branden. Dit jaar was dat slecht 20 procent. Dat is volgens Weurding te wijten aan het feit dat er weinig siervuurwerk de lucht in ging dit jaar. ‘Normaal gesproken zie je vooral in de buitengebieden dat er nog wel eens een boerderij of een rietgedekte woning in brand vliegt. Dat was dit jaar stukken minder.’

De uitzondering in de reeks dalende cijfers is het aantal autobranden. Hoewel het landelijke aantal dit jaar net iets lager was dan normaal, gingen dit jaar vooral in Brabant aanzienlijk meer auto’s in rook op dan vorig jaar. Weurding: ‘Het aantal autobranden verschilt sterk per regio. Dat is iets om de aankomende jaren veel aandacht aan te besteden. Want zowel de materiële schade als de impact van autobranden op het veiligheidsgevoel is enorm.’