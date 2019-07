Particuliere huisbazen drukken steeds grotere stempel op Nederlandse woningmarkt

Beeld Rein Janssen, SIS Cakery

Dit blijkt uit onderzoek van de Volkskrant naar de 300 grootste eigenaren van huurwoningen in Nederland, aan de hand van gegevens van het kadaster. Het aantal huurhuizen in bezit van de grootste particuliere eigenaren is in tien jaar tijd met 22,3 procent gestegen. Ook grote institutionele beleggers kochten de afgelopen jaren huurhuizen bij. Woningcorporaties hebben onder druk van de overheid juist bezit verkocht, maar blijven nog altijd de grootste aanbieder van huurwoningen.

De commerciële beleggers drukken door deze trend een steeds groter stempel op het aanbod en de prijs van huurwoningen in de vrije sector, met huurprijzen vanaf 720 euro per maand. Vooral middeninkomens voor wie koopwoningen te duur zijn, zijn aangewezen op deze huurwoningen, ook gezien de lange wachtlijsten bij sociale huurwoningen. De keuze is beperkt: er zijn maar 600 duizend huurwoningen in de vrije sector beschikbaar. De grote vraag en het schaarse aanbod hebben bijgedragen aan de huurstijgingen van deze woningen. Bij nieuwe huurcontracten is de maandhuur gemiddeld bijna 1.100 euro.

Gemeenten schreeuwen juist om meer huurwoningen tot 1.000 euro per maand om middeninkomens weer een plek geven in de stad. Voor het realiseren van die extra woningen kijkt de overheid nu vooral naar institutionele en particuliere beleggers. Tegelijkertijd werken zowel de landelijke overheid als gemeenten aan regels die de stijging van de prijzen in de vrije huursector moeten beperken. Volgens de beleggers zet dat voornemen een rem op hun bereidheid te investeren in nieuwe huurwoningen.

De grootste private aanbieder is Vesteda met 28 duizend huurwoningen. Vesteda, waarvan pensioenfonds ABP grootaandeelhouder is, staat 17de in de Volkskrant Top 300. De eerste 16 plaatsten worden ingenomen door corporaties. Ymere uit Amsterdam is de grootste met ruim 70 duizend woningen.

Van Herk is op plaats 106 de eerste privépersoon op de lijst. Hagenaar Harry Hilders is de tweede, op 108, met 5.500 woningen, goed voor 1,16 miljard euro. De kinderen van Piet Grouwels uit Maastricht zijn met een bezit van 5.200 woningen de derde particuliere eigenaar in de lijst op plek 109.

Van Herk, Hilders en de familie Grouwels bezitten woningen in de sociale én in de vrije huursector. Met de oplopende prijzen van koophuizen zijn ook de huren en de waarde van de huurhuizen de laatste jaren flink gestegen. Hoe hoger de verkoopwaarde van een woning, hoe eerder een woning ‘uit de sociale sector kan worden getrokken’ om verhuurd te worden in de vrije sector.

De afgelopen jaren was er veel aandacht voor partijen uit bijvoorbeeld Zweden, Duitsland en de VS die voor honderden miljoenen huurwoningen in Nederland opkochten. Het Zweedse Heimstaden is de grootste buitenlandse eigenaar, maar staat ‘slechts’ 72ste in de lijst. Hoewel hun bezit in absolute aantallen nog relatief klein is, hebben buitenlandse beleggers een razendsnelle opmars gemaakt op de Nederlandse markt voor huurhuizen.

De grootste vier buitenlandse beleggers bezitten samen ruim 20 duizend huurwoningen. Nederlandse beleggers zijn onder de indruk van de financiële slagkracht van de buitenlandse fondsen. Toch twijfelen ze aan de toewijding van die partijen aan de Nederlandse markt. Het gaat naast beleggers van pensioengelden die een behoudender koers varen, ook om private equity-partijen die uit zijn op het maken van snelle winst.

Institutionele beleggers, die geld investeren voor onder meer pensioenfondsen en verzekeraars, hebben zo’n 160 duizend woningen in de verhuur, vooral in de vrije sector. Al deze private eigenaren samen verhuren bij elkaar 615 duizend woningen. Het grootste deel daarvan is van kleine beleggers, die enkele woningen in de verhuur hebben.

Van de circa 3,3 miljoen huurwoningen in Nederland is ruim tweederde eigendom van een woningstichting: 2,3 miljoen woningen. De eigenaren in de Volkskrant Top 300 lijst hebben gezamenlijk 1,8 miljoen huizen in bezit.